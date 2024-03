L’IHC Rigat inicia avui al vespre davant el Voltregà la fase final de la Copa del Rei a Calafell

França convoca al jugador Marc Rouzé pe participar a la Copa de les Nacions de Montreux

L’Igualada Rigat va tornar a perdre un partit a domicili (4-1), en aquest cas a la pista Miguel Sarasa d’Alcoi, a la vint-i-unena jornada de la Parlem OkLiga.

El conjunt arlequinat va ser incapaç de capgirar un partit que es va posar ben aviat en contra, tot i que a la segona meitat va mostrar una molt millor versió que al primer període.

El partit va començar amb un tanteig d’ambdós equips, que va durar exactament tres minuts, que va ser el que va trigar Sergi Canet a sorprendre Guillem Torrents amb un xut de cullera creuat. A partir d’aquest instant, els homes de Marc Muntané van caure en una espiral d’errades i desconnexions que van condemnar el quadre igualadí: cinc minuts després, una bola morta dins l’àrea la va aprofitar Gonzalo Pérez per aixecar i picar i, només tres minuts més tard, Kyllian Gil va trobar-se una altra bola dins l’àrea de perill igualadina i va poder superar Torrents per fer el 3-0.

Els tres gols van deixar molt tocat un Igualada Rigat que viatjava amb la baixa d’Oriol Llenas, fora de l’equip per una lesió al dit que va patir al partit davant el Reus Deportiu. Els millors minuts del conjunt igualadí van ser al tram final de la primera meitat, amb arribades de Bars, Marimon, Rouzé i un Tety Vives que va mostrar una de les millors versions de la temporada.

Tot i així, ni al final de la primera ni a l’inici de la segona meitat, els arlequinats van aconseguir trobar la porteria de Marc Grau; l’Igualada va canviar la mentalitat després del pas per vestidors i va sortir amb molta més ambició, amb un equip bolcat a l’atac i molt més precís en defensa. Semblava impossible trobar el gol, i només el va poder aconseguir Tety Vives des del punt de penal a falta de 8:12 pel final del partit. El conjunt igualadí va buscar-ho de totes les maneres, però sempre topava amb el mur defensiu de l’Alcoi. Al darrer minut i amb un Igualada a la desesperada a l’atac, Franco Cheschín es va quedar sol davant Torrents i va posar la sentència amb el 4-1 definitiu.

Males sensacions per al conjunt de Marc Muntané abans de l’aturada per la Copa del Rei, que es disputarà aquest cap de setmana a Calafell.

El conjunt igualadí disputarà els quarts de final avui divendres a les 21:30h davant el CP Voltregà, amb l’ambició de poder accedir a les semifinals del torneig després de molts anys sense aconseguir-ho, l’última en el mateix escenari davant el Barça, a qui li va posar les coses molt difícils.

D’aconseguir superar als d’Osona -a qui l’IHC va golejar fa dues setmanes a les Comes per 4-1- els igualadins disputarien la semifinal demà dissabte a les 18:45 davant el guanyador del partit Barça-Reus, que es juga avui a les 7 de la tarda. La final de la Copa es jugarà diumenge a les 8 del vespre.

D’altra banda, la federació francesa ha comunicat la llista de convocats del combinat nacional absolut per a la Copa de les Nacions que se celebrarà a Montreux (Suïssa) del 27 al 31 de març, entre els quals apareix Marc Rouzé, jugador de l’Igualada Rigat. El jove jugador gironí, amb passaport francès, va formar part del control previ de la selecció francesa a càrrec de Nuno Lopes. És la primera convocatòria a un torneig oficial per Marc Rouzé. Des de l’IHC han dit que “estem molt orgullosos d’aquesta convocatòria i volem felicitar-lo per la gran feina que està fent aquesta temporada amb nosaltres”.