L’IHC debuta a l’OK Lliga amb una derrota i buscarà diumenge els primers tres punts a les Comes

L’Igualada Rigat va iniciar la nova temporada 2023/24 tal i com va acabar la passada, amb una dura derrota davant el Deportivo Liceo, en aquest cas però al Palacio de los Deportes de Riazor. El conjunt gallec va ser molt més efectiu de cara a porteria i va acabar golejant als arlequinats per 6-1.

Durant els primers 25 minuts, el conjunt entrenat per Marc Muntané, que feia el seu debut com a primer entrenador en un partit d’OkLliga, van ser considerablement bons; malgrat que el conjunt local els va avançar amb una canonada de Dava Torres, la resposta de l’Igualada no es va fer esperar i en una molt bona jugada de pissarra, Nil Cervera va posar una bola al segon pal perquè Gerard Riba rematés a plaer i empatés.

De fet, pocs minuts després l’Igualada Rigat va tenir l’oportunitat per posar-se per davant al marcador, però ni el propi Riba des del punt de la falta directa ni durant els dos minuts següents de power-play van aconseguir perforar la porteria liceista. Al minut 20 de la primera meitat, Fran Torres va aconseguir pescar una bola al segon pal per posar el 2-1 a favor del Deportivo Liceo.

La segona part va ser un món a part; un Igualada totalment desconegut va ser sotmès a la superioritat del conjunt gallec, encarnada en Pablo Cancela. Al minut i mig de la represa, el 74 del Liceo va aprofitar una bola morta dins l’àrea per perforar la porteria de Guillem Torrents. A l’equador de la segona part, el propi Cancela va aprofitar la desena falta igualadina per enganyar el porter i fer el 4-1. Els quadre arlequinat es va desdibuixar i va acabar encaixant el 5-1, obra de Sito Ricart i un darrer gol de falta directa del propi Pablo Cancela, que va acabar de signar un hat-trick per fer el 6-1 definitiu.

Dura derrota en l’inici de temporada regular, amb diverses lectures dividides en les dues meitats de l’enfrontament; una bona primera part amb arguments per competir, i una segona part fluixa que cal millorar de cara al proper partit.

Diumenge, partit televisat

El debut a Les Comes en la competició domèstica serà davant el CH Caldes, en una calc de la temporada passada: l’Igualada venia de fer una primera part magnífica en el debut de l’OkLliga a una de les pistes més complicades del campionat, el Palau d’Esports del Reus, però una mala segona part els va impedir sumar. La segona jornada, també contra el Caldes, va acabar amb victòria èpica dels arlequinats per 6-5. Aquest proper diumenge, 8 d’octubre, a les 17h segon partit de la temporada regular davant el Recam Làser Caldes, en partit que serà televisat en directe per Esport3.