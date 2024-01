L’IHC acaba la primera volta amb una valenta victoria sobre el Sant Just (3-1)

Publicitat

L’Igualada Rigat va acabar la primera volta de l’OK Lliga amb una valenta victòria sobre el Sant Just (3-1), i, el més important, va obtenir la classificació per a la fase final de la Copa del Rei, que es jugarà a Calafell.

Als quatre minuts i mig de partit, després d’un tanteig inicial dels dos equips sense massa a destacar, un xut des del vértex de l’àrea de l’andorrà Gerard Miquel, sol, agafava per sorpresa Guillem Torrents, i la bola es col.lava per l’escaire. El gol inicial dels del Baix Llobregat no va fer caure gens els ànims dels arlequinats, esperonats per un públic que no va fallar a la cita a les Comes, i amb una grada del Front Tauró plena a vessar.

Marc Muntané va donar entrada a Nil Cervera i Gerard Riba, i l’IHC va guanyar en xispa al davant, fins que, als nou minuts, una sensacional jugada del primer acabava driblant Deitg i fent l’empat. L’Igualada va apretar força en tot el primer temps, davant un Sant Just que va anar de més a menys, però sense deixar de ser un partit disputat, amb oportunitats en les dues àrees, fins que en els darrers segons es van produir també dos penals. Primer Tety Vives, després el veteraníssim Edu Fernández, amb 42 anys i fresc com una rosa, però és que davant hi havia Guillem Torrents i el sempre bon amic Elagi Deitg, dos monstres sota els pals. I amb les taules al marcador es va arribar al descans.

A la represa, i a mesura que avançaven els minuts, la igualtat es mantenia sobre la pista, amb un Igualada valent en atac i resolutiu en defensa, amb moviment constant a les banquetes, conscient en tot moment del què s’hi jugava, treballant les jugades i intentant mantenir la bola el màxim possible, però sense posar la cirereta. I el Sant Just, doncs més del mateix, però gairebé sense massa canvis, amb jugadors que acumulaven minuts i no defallien.

Ja sabíem que no seria gens fácil, però en algún moment l’IHC hauria de tenir un cop de sort. I va arribar a onze minuts del final, quan un xut de Vives el va refusar Deitg i, molt atent, Marc Carol posava la bola dins de la porteria. Els igualadins es posaven per davant en el marcador, just el que volien, i pocs segons després, en plena ressaca del gol, Riba va desaprofitar una gran ocasió.

Entrant ja a la recta final del partit i només amb cinc faltes, els arlequinats podien apretar més i defensar millor. Molt endollats i en els millors minuts del partit, amb una tensió evident damunt la pista, qualsevol altre resultat hagués estat injust. A 42 segons del final i a porteria buida, Rouzé feia el definitiu 3-1. Les Comes va tenir per fi un bon objectiu complert, la classificació per la Copa del Rei a la butxaca, i una festa merescuda per iniciar l’any.

Igualada Rigat, 3 (1+2): Guillem Torrents, Uri Llenas, Tety Vives, Marc Carol (1) i Aleix Marimon. També Nil Cervera (1), Gerard Riba i Marc Rouzé (1).

Sant Just, 1 (1+0): Elagi Deitg, Joan Pujalte, Cristian Rodríguez, Edu Fernández i Gerard Miquel (1). També Xavi Crespo, Iñaki Cabezas i Borja López.

Àrbitres: Daniel Villar i Nicolás Morandeira.

Gols: 0-1, Gerard Miquel (4’). 1-1, min. 9: Nil Cervera. 2-1, Marc Carol (39’). 3-1, Marc Rouzé (49’).

Compartir