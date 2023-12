L’IHC suma un punt a Madrid i es jugarà el passi a la Copa a un partit

Publicitat

L’Igualada Rigat va aconseguir sumar un punt a la complicada pista de l’Adiss Hockey Rivas, equip madrileny que s’estrena a la Parlem OkLiga i que s’enfrontava al conjunt igualadí a la dotzena jornada de competició. L’empat a 2 tanca una setmana on els de Marc Muntané han sumat 7 punts de 9 possibles, i els mantenen amb opcions reals d’entrar a la Copa del Rei.

El partit no va començar gens bé pels arlequinats: no trobaven el seu joc a la pista i el Rivas s’hi va trobar molt còmode, amb una pressió a mitja pista que va provocar que als tres minuts i mig Alex Joseph rematés dins l’àrea per fer el 1-0. El conjunt arlequinat va anar de menys a més, i poc a poc anava guanyant protagonisme, tot i que la pista i el arbitratge no van acompanyar gens als interessos igualadins. Al descans el conjunt madrileny seguia guanyant per la mínima, però a l’inici de la segona meitat l’Igualada va sortir amb tot i va aconseguir empatar el partit gràcies a un xut de cullera de Marc Carol, també als tres minuts i mig exactes.

L’alegria de la vintena d’aficionats arlequinats que es van desplaçar al Polideportivo Cerro del Telégrafo va durar deu minuts, que va ser el que va trigar Bernat Yeste en arrossegar una bola creuada i fer-li el 2-1 al seu ex equip: molt respectuosament, el davanter format a la base igualadina no va celebrar el gol. I encara podria haver estat pitjor la situació pels homes de Muntané, perquè instants després el Rivas va disposar de la desena falta, però Guillem Torrents va estar molt àgil davant Curro Fernández i va negar-li el gol.

I un minut més tard, a falta de 13:11, Tety Vives es va inventar una canonada que va sorprendre Marc Castañer i es va colar al fons de la porteria del Rivas per fer el 2-2 definitiu. L’Igualada va dur la iniciativa i les accions de perill al tram final de partit, però ja no van poder trobar porteria i el partit va finalitzar amb repartiment de punts.

Va ser un partit on segurament a priori l’Igualada Rigat va deixar-se dos punts, però vistes les circumstàncies del partit el punt tampoc es tan dolent. De fet, permet al quadre de Marc Muntané dependre de sí mateix per entrar a la Copa de Rei: si guanya a la darrera jornada de la primera volta, a casa, davant el HC Sant Just serà matemàticament un dels vuit equips classificats per a la competició. El partit decisiu es disputarà el proper diumenge 7 de gener, el primer del 2024.

