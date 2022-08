L’igualadí Ventura Montes, al programa de TV3 Revolució 4.0

L’igualadí Ventura Montes, Delegat de Plantes de Tractament de Residus de l’empresa PreZero a Catalunya, ha participat aquesta setmana al programa de TV3 Revolució 4.0, presentat per Xantal Llavina i dedicat a la sostenibilitat i als objectius que té el nostre país per complir l’anomenada Agenda 2030.

La presentadora començava el programa visitant l’abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola, el més gran de Catalunya, juntament amb el cuiner Pep Nogué, amb qui parlava dels hàbits de consum que tenim. Posteriorment, van a l’Ecoparc del mateix municipi, on es veu com funciona el sistema de tractament de residus, on cada vegada tenen més importància tecnologies com la intel·ligència artificial, amb les explicacions de Ventura Montes.