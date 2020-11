L’igualadí Toni Prat, entre els millors advocats d’Espanya per tercer any consecutiu

La prestigiosa guia nordamericana Best Lawyers ha reconegut a l’igualadí Toni Prat Jorba com un dels millors advocats de l’Estat espanyol. És la tercera vegada consecutiva que Prat aconsegueix aquest reconeixement després d’haver-lo tingut també els anys 2018 i 2019. Toni Prat, que se’l menciona dins la categoria de Dret Fiscal, és un dels 55 professionals de la seva companyia, Andersen Tax& Legal, que ha estat reconegut per la guia nordamericana.

Toni Prat és soci d’Andersen i membre de l’Advisory Council i European Regional Board d’Andersen Global. També exerceix com a Director de Departament Fiscal de l’oficina de Barcelona i té més de 20 anys d’experiència professional.

Té experiència en assessorament fiscal, dret mercantil i societari, capital privat. Al llarg de la seva carrera, ha assessorat a empreses de diferents sectors; industrial i de producció, energia i eficiència energètica, sports & entertainment, tecnològic, comerç electrònic, salut, financer i de consultoria, entre d’altres.

Per la seva banda, Andersen Tax & Legal és firma espanyola d’Andersen Global, una associació internacional composta per professionals fiscals i legals a tot el món. Establerta el 2013 per la firma membre Andersen Tax LLC, Andersen Global compta avui amb més de 2.500 professionals i té presència a 79 localitzacions a través de les seves firmes membre i firmes col·laboradores.