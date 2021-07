L’igualadí Raül Ustrell guanya el premi a la creativitat en la Diada dels Enginyers

El Recinte Modernista de Sant Pau es va vestir de gala el passat dijous 1 de juliol per acollir la Diada 2021, la cita anual d’enginyers i enginyeres que enguany, i després de l’aturada del 2020 a causa de la pandèmia, va servir per donar a conèixer el propòsit d’Enginyers Industrials de Catalunya: “Liderem l’evolució tecnològica per al progrés del món i les persones”.

Amb un acte conduït per la periodista Raquel Sans i amb la participació del president de la Generalitat Pere Aragonès, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, el degà d’Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Canós, i el president d’Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom, entre altres, també es van lliurar una sèrie de premis i reconeixements.

El guanyador del Premi Creativitat a projectes destacats el 2019 o el 2020 va ser el projecte innovador eBump, de l’empresa Eminens Technology, recollit pel seu creador, l’enginyer igualadí Raül Ustrell i Mussons.

eBump és un reductor de velocitat abatible per les vies públiques que respon de dues maneres diferenciades. Si el vehicle que el sobrepassa respecta la velocitat de la via, el reductor abatible s’aixafa sense oferir resistència, sense produir cap impacte en el vehicle, ni generar cap soroll. En canvi, si el vehicle que el sobrepassa excedeix la velocitat màxima de la via, el reductor abatible es manté rígid, provocant un impacte equivalent al d’un reductor de velocitat convencional.

Aquest producte supleix les mancances dels reductors de velocitat convencionals, com ara l’impacte produït en els vehicles que respecten la velocitat de la via, que els conductors redueixin la velocitat en apropar-se a l’obstacle (entorpint el trànsit i augmentant la contaminació ambiental) i que els vehicles generin soroll al sobrepassar-lo, provocant molèsties als veïns i impedint que es puguin col·locar en llocs on serien molt necessaris.

Tot això s’aconsegueix amb un sistema totalment mecànic. Per tant, no necessita cap detector de velocitat ni energia externa. Alhora, això permet empaquetar totalment el sistema, convertint-se en el primer element mòbil per la via pública que és totalment estanc, amb l’avantatge a nivell de conservació i duració del producte que comporta.

L’empresa té previst començar la fabricació i venta de les primeres unitats a partir del setembre després de dos anys d’assajos i desenvolupament. El producte compleix totes les normes i certificacions necessàries per a la instal·lació en via pública. Els acords de distribució a nivell estatal s’estan acabant de negociar per a tal d’establir una forta xarxa de comercialització. Tot i la pandèmia, els plans de l’empresa segueixen sòlids i sota l’estratègia de creixement.

Els altres premis de l’acte van ser el Premi Creativitat Joves per als treballs de final de màster universitari més interessants i el Premi Millor Pràctica Empresarial per a la millora que hagi emprès alguna empresa adherida en qualsevol àrea de la corporació. També va servir per premiar dues personalitats de l’enginyeria. D’una banda, un professional per la seva trajectòria professional i l’altra, per la seva carrera acadèmica i la contribució que ha fet a la formació els professionals del futur.