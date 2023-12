L’igualadí Pere Brescó, nou president de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia

Publicitat

El cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada, el Dr. Pere Brescó Torras, ha estat nomenat nou president de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO). El procés electoral, que va finalitzar el passat divendres 1 de desembre en el marc del 37è Congrés Nacional de la SEGO, celebrat a Córdoba, va comptar amb la participació de 2.816 afiliats i la candidatura del ginecòleg igualadí va obtenir el 50,57% dels vots, davant el 27,63% y el 21,80% dels vots obtinguts per les altres candidatures presentades.

El Dr. Brescó exercirà la presidència d’aquesta societat científica i professional de referència a l’Estat durant els propers quatre anys, acompanyat d’un equip format per la responsable de la Unitat de Medicina Fetal de l’Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada, la Dra. Francisca S. Molina Garcia, com a vicepresidenta; la cap del Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari La Plana Vila-Real (Castelló), la Dra. Ana Boldo Roda, com a tresorera; i la cap de Secció de la Unitat de Medicina Fetal de l’Hospital Universitari 12 de Octubre de Madrid, la Dra. Enery Gómez Montes, com a secretària. Anteriorment, Brescó va ser president de la Secció d’Endoscòpia de la SEGO.

Pere Brescó (Igualada, 1959) és llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Actualment és el cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada (Consorci Sanitari de l’Anoia). La seva tasca al capdavant d’aquest servei durant més de 20 anys ha estat cabdal per crear un equip de professionals capdavanter que ha merescut premis i distincions a nivell nacional. Al llarg de la seva àmplia trajectòria professional el Dr. Brescó ha rebut diversos reconeixements per la seva feina tant en l’àmbit hospitalari i d’assistència primària, com en l’àmbit de la docència, amb una extensa trajectòria en el món de la formació en noves tecnologies i procediments tant diagnòstics com quirúrgics, dirigits a estudiants de medicina i metges amb experiència.

