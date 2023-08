El jove igualadí David Panadés, a qui La Veu de l’Anoia va entrevistar fa uns mesos, ha superat amb èxit i una excel·lent puntuació el nivell B2 d’anglès (amb resultat de nivell C1 a la part oral) més conegut popularment com el First Certificate. Aquest fet no tindria gaire d’especial en la mesura que milers d’alumnes assoleixen aquest grau d’acreditació de coneixement de l’anglès, però en el cas del David, és un fet noticiable perquè és un noi invident i un dels únics que ha aconseguit aquest títol convivint amb una diversitat funcional.

Segons explica el mateix David, fa vuit anys que practica l’anglès, des de 2015 ha format part de l’acadèmia d’anglès The New York Institute. Des del primer moment, la directora de l’acadèmia, Elisabet Seuba, va acceptar el repte amb els braços oberts i ella mateixa afirma que “la seva acadèmia està oberta a tothom sense fer discriminacions, perquè sempre hi ha mètodes per ensenyar l’anglès que es poden adaptar a cada persona.”

Tot i que el David ha tingut diferents professors, l’Eulàlia Figuerola és la mestra que ha estat durant tots aquests anys treballant amb ell. L’Eulàlia recorda que “el més difícil era trobar materials adaptats al braille” i destaca “la força de voluntat del David per assolir qualsevol repte que es proposa.” Durant aquest procés d’aprenentatge de la llengua anglesa, el David també ha comptat amb l’ONCE que ha ajudat amb la transcripció dels llibres i el material en braille, i del Greg i del Rowland de l’English Centre.

La trajectòria de David Panadès durant l’aprenentatge de l’anglès

El camí va començar el 2015 quan el David tenia clar que volia aprendre l’anglès, una llengua que li agrada molt, però que a l’escola no havia pogut aprendre suficient. Durant quatre anys va formar-se a l’acadèmia igualadina The New York Institute i el 2019 va voler examinar-se del nivell B1 (PET) de Cambridge. Panadès recorda que va ser “un procés molt complicat a causa de la manca de materials i d’exàmens traduïts al braille”. Amb la col·laboració de les professores de l’acadèmia i de l’ONCE va superar la prova amb èxit.

Després d’obtenir el B1 (PET) va començar a lluitar per aconseguir el següent nivell, l’examen oficial del B2/FCE First Certificate, i després de tres anys de molta dedicació i esforç aquest juny de 2023 ha aprovat l’examen de Cambridge amb una nota de 170, un molt bon resultat.

Els mètodes i la formació

El David recorda tot el procés de preparació que “no ha estat gens fàcil”. El primer problema ha estat durant tots aquests anys d’aprenentatge la manca de material traduït al braille així com la falta de recursos didàctics adaptats a les persones invidents. En aquest sentit, David recorda anar a la Biblioteca de l’ONCE, i trobar pocs llibres d’anglès, “i els únics que vaig aconseguir tenien més de trenta anys i ja estaven descatalogats.”

De la mateixa manera que el material per a poder estudiar, els exàmens i les proves que ofereixen des de Cambridge, tampoc estaven adaptats al braille. Segons explica la mestra Eulàlia Figuerola, “un examen comú es pot practicar amb més de cents exemples que podem trobar a la mateixa web de Cambridge, nosaltres només en teníem un.” Figuerola també recorda que tot i l’ajuda de l’ONCE en la traducció dels documents, ella i el David van crear la seva pròpia forma d’estudiar anglès: “tot l’aprenentatge ha estat possible per l’speaking, ens dèiem frases de manera oral per detectar els erros gramaticals. També hem fet servir un aparell semblant a un ordinador en braille. En David escrivia el que volia expressar i a mi m’arribava la traducció.”

David Panadès, un alumne excel·lent per les seves ganes i dedicació, com destaquen l’Elisabet i l’Eulàlia, recorda el curs com un període de preparació intens, ja que estava enfocat en un objectiu clar: aconseguir el títol que ara ja és seu.

Panadès agraeix la tasca feta per part de l’acadèmia The New York Institute des del primer moment així com a tots els professionals que l’han ajudat durant aquest camí. En David té clar que vol continuar estudiant, i el seu màxim objectiu és trobar feina.

Una vegada més, el David, tot i la seva diversitat funcional, ens demostra que res és impossible i que les ganes i la perseverança són els ingredients necessaris per obtenir qualsevol repte.