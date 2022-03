L’igualadí Biel Rossell protagonitza la sèrie “Cucut” que s’estrena avui a TV3

Avui dilluns, al vespre, a TV3 s’emet el primer capítol de la nova sèrie “Cucut” de la qual n’és protagonista el jove actor igualadí Biel Rossell.

Es tracta d’una sèrie, entre el drama i el thriller, de cinc capítols que és un spin-off de la pel·lícula “La vida de la Sara Amat”, protagonitzada també per Biel Rossell i per Maria Morera, guanyadora del premi Gaudí a la millor actriu per la pel·lícula “Libertad”.

La sèrie recupera el fil de la història que passava al film: la Sara va desaparèixer fa dos anys i no se n’han tornat a tenir notícies. El Pep (Biel Rossell), que sempre n’ha estat enamorat, surt a buscar-la en un intent desesperat d’entendre com i què fa fugir la noia. Malgrat que la Sara, adolescent i sola davant el món, s’enfronta a diversos perills, no pensa tornar mai més a casa. El Pep l’acompanya en la seva fugida amb la intenció de saber què amaga la Sara i com pot ajudar-la.

La sèrie està dirigida per Laura Jou i Fernando Trullols Santiago i produïda per Isona Passola i compta amb la participació dels actors Marc Martínez, David Bagès, Albra Florejachs o Anna Sabaté, entre d’altres.