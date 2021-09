L’Igualada Rigat torna de Portugal amb una victòria i dues derrotes

Per

L’Igualada Rigat va acabar amb una derrota per la mínima (la segona en la competició) la seva participació al torneig Cidade do Porto. Va caure per 5 a 4 davant del Famalicense en un partit molt disputat davant d’un equip amb molta experiència. Als arlequinats els va faltar saber rematar les contres, cosa que els hauria permès tancar el partit. I entre els aspectes a millorar les pilotes aturades. Mentre l’equip va estar ordenat, va anar molt bé, quan es va desendreçar, ho va pagar car.

El partit va arrencar amb ensurt (una FD per targeta blava que va aturar l’Elagi). L’equip va aguantar la inferioritat i va mantenir el 0 a 0 fins al minut 10, quan els portuguesos van fer l’1 a 0 en una contra. Baliu va empatar de penal un minut després. A falta d’un minut, el Famalicense es va tornar a avançar amb una altra contra amb assistència al segon pal. Però a 26 segons pel final Yeste va fer el 2 a 2 amb una pala des de molt lluny. Així s’arribava al descans.

La segona meitat va començar com va acabar la primera. Amb Yeste i la seva pala avançant per primera vegada als “rigats”. 3 minuts més tard els lusitans tornaven a igualar el partit. En 10 segons l’IHC passava del desencís a l’alegria. Yeste desaprofitava una FD i després l’Aleix encertava a marcar el 4 a 3.

Quedava massa temps, 12 minuts, com per pensar que el marcador es podria mantenir invariable. I així va ser. Tot i que l’Elagi hi va posar de la seva part aturant una FD, el Famalicense va fer dos gols en 1 minut i es va emportar el partit.

Derrota i victòria en la primera jornada del torneig

El dissabte va ser molt intens també pels igualadins, amb dos partit, una victòria i una derrota. A la tarda els arlequinats es van imposar al Parede per 5 a 8. L’equip va estar més intens que al matí (quan van perdre per la mínima amb el Sanjoanense, un equip que també jugarà la WSE Cup).

Ton Baliu va fer l’1 a 0 rematant una assistència de Tety Vives al segon pal i entrant des del darrere. El segon el va fer el mateix Tety baixant en velocitat i amb un tir des de la frontal. Els portuguesos van reduir diferències de penal (va ser un partit amb moltes faltes). I a falta de 48 segons Riba va fer el 3 a 1, robant una bola a la pressió, muntant contra amb tir potent i creuat.

A la segona part l’equip va augmentar l’avantatge amb una acció de Marimon entrant pel mig de la defensa, en una de les seves accions clàssiques internades, amb ganxo dalt.

Al minut 5 i mig va arribar una de les accions claus del partit. FD per blava a Guillem Torrents, que s’estavellava al pal i l’equip aguantava la inferioritat, però 5 minuts més tard el Parede reduïa diferències amb un gol en pròpia porta.

L’IHC va reaccionar com s’ha de reaccionar. Dos gols en 30 segons (Baliu i Riba de FD) van acabar de sentenciar el partit. Tot i que van seguir passant moltes coses. Em els últims 5 minuts Torrents va aturar una altra FD, Riba va completar el seu hat-trick amb una altra FD i Yeste va fer el 8 a 5 a l’últim minut, quan els portuguesos jugaven sense porter. Més enllà del resultat, les sensacions van ser molt més positives que al primer partit.

Al matí de dissabte, els de Francesc Fernàndez s’havien encallat amb el Sanjoanense amb qui van acabar perdent per un ajustat 4 a 3. Els portuguesos van ser superiors tot i que l’Igualada, que va anar sempre pel darrere en el marcador, va estar intentat l’empat fins als últims segons. Palau va empatar el gol lusità inicial, però es va arribar al descans amb un difícil 3 a 1 en contra. A la segona, Ton Baliu va reduir diferències dos cops, però el 4 a 3 va arribar a l’últim minut i no va haver-hi temps per la remuntada.