L’Igualada Rigat suma la segona victòria en el partit de Festa Major

IGUALADA RIGAT 2

GIRONA HC 0

Victòria de l’Igualada Rigat en el recuperat partit de Festa Major davant del Girona dels ex-arlequinats Jaume Llaverola i Àlex Cantero, molt aplaudits per cert quan han estat anunciats per megafonia.

No va ser un partit brillant, més aviat va estar ensopit a la primera part. A la segona va millorar lleugerament sense arribar a ser tant espectacular com el de dimarts a Sant Sadurní.

El primer avís clar del partit va ser una rematada precisament de Cantero al travesser. La primera clara dels igualadins va arribat a dos minuts del descans, amb una acció d’Uri Llenas. I un minut més tard era Bernat Yeste qui tenia la opció de marcar aprofitant un bon passi de Mats Zilken.

Amb el 0-0 es va arribar al descans. A la segona part els igualadins van sortir més actius i amb més ganes de buscar el gol. Als tres minuts, i esgotant la possessió de 45 segons, Bernat Yeste va engaltar una canonada que va anar a l’escaire de la porteria de Llaverola.

Aquest va ser el primer gol de Yeste just en el seu primer partit després d’haver estat operat fa dos mesos.

Amb la confiança del gol, el domini era igualadí però el Girona seguia arribant amb contres perilloses que un segur Guillem Torrents va aturar sense problemes.

A deu minuts del final, va entrar a pista Jaume-Arnau Marquès que va mantenir el zero al marcador. Tres minuts després, els gironins van fer la 10a falta, però Riba no va poder marcar la FD. A falta de cinc minuts per acabar, Nil Cervera, un dels millors del partit, va fer el 2-0 després de dues rematades.

I encara hi va haver oportunitats per ampliar l’avantatge en el marcador. Al minut 21, targeta blava a Monti que Mats Zilken no va poder transformar. Els igualadins tampoc van aprofitar la superioritat, tot i que Aleix Marimon va enviar una bola al pal.

Bona victòria davant d’un rival que sembla que estarà al nivell dels arlequinats durant la temporada. Aquest proper cap de setmana els igualadins tindran un compromís, a Sant Cugat i Arenys, dos equips acabats d’arribar a l’OK Lliga.