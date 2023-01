L’Igualada Rigat s’enfronta dissabte a un Caldes en hores baixes

El proper rival de l’Igualada Rigat és un Caldes en hores baixes. Amb un nivell que és lluny del que havia mostrat en les últimes temporades, quan gairebé tothom el qualificava com a equip revelació en base al seu pressupost i el rendiment que tenia a les pistes, i especialment afectat per la desgraciada pèrdua del capità Alex Asensi en accident de trànsit fa poques setmanes, el Caldes ha tingut en la primera volta una actuació molt irregular i discreta.

Els arlequinats jugaran el partit de la quinzena jornada demà dissabte a les 8 del vespre, amb la direcció arbitral de David Cantos i Alberto Pérez.

El partit es presenta com una enorme oportunitat per aconseguir els tres punts. L’IHC viu en un bon moment de forma i, abans de provar sort als vuitens de final de la WS Europa Cup la setmana vinent, pot aconseguir tres punts que anirien molt bé per apropar-se al Calafell i a la cinquena plaça de la classificació, i al mateix temps separar-se de la resta de rivals per avall, especialment si ensopega l’Alcoi a Lleida.

L’equip vallesà només ha guanyat 4 dels 10 partits que ha jugat a casa aquesta temporada, menys de la meitat. A més, fa cinc partits consecutius que no guanya, comptant-ne tres de l’OK Lliga i dos a Europa. Els nostres fa temps que no guanyen a Caldes, cal remuntar a la temporada 17/18 amb 1-2 de resultat. La campanya passada es va signar un empat a dos. Pel que fa als últims enfrontaments entre tots dos equips, l’IHC va guanyar a la primera volta a casa per 6-5, i la temporada passada a les Comes per 4-2.

Atenció en el seu planter amb el jugador Roger Presas com a màxim exponent, autor de 12 gols i un dels “top” de la lliga en faltes directes.