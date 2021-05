L’Igualada Rigat s’emporta una nova victòria en la lluita per la permanència

CH MATARÓ 3

IGUALADA RIGAT 7

Una altre triomf importantíssim de l’IHC. Potser acabarem gastant el concepte però en aquest moment totes les victòries tenen aquesta consideració de decisives i transcendents. El 3 a 7 al pavelló de Cirera transporta als de David Càceres fins als 30 punts amb 3 partits més per jugar. La lluita per la permanència continua. La pròxima etapa serà diumenge a Les Comes contra el Lleida

Els tècnics Càceres i Fernàndez havien insistit molt en la necessitat de jugar al 200%. I els arlequinats ho han fet i ho ha fet molt bé (tret de dos minuts bojos a l’inici de la segona meitat que han estat apunt de complicar les coses). I és que malgrat el que indiqui el resultat l’equip ha hagut de patir per emportar-se els 3 punts.

S’han avançat els “rigats” amb un gol al minut 3 de Ton Baliu d’un tir creuat. Dos minuts més tard ha empatat el Mataró amb un altre remat creuat a mitja alçada, en aquest cas d’Ollé.

Han hagut de passar molts minuts perquè el marcador es tornés a moure. Ha estat Yeste que, davant del porter local, ha aconseguit desviar un tir exterior de Pla. Era el minut 18 i només un minut després Elagi ha hagut de salvar l’equip (avui ha tornat a estar prodigiós) aturant una FD per blava a Tety Vives. Podria haver estat l’empat i en canvi ha estat l’IHC qui ha marcat. Ja a l’últim minut Bars ha acabat una contra coral molt ràpida i ben trenada. En Sergi ha habilitat al Ton i aquest l’ha passat al Roger que arribant des del darrera ha afusellat Grané i ha ampliat la diferència a 2 gols.

Inici boig. Final feliç

Una vegada més anar als vestidors no li ha provat al conjunt arlequinat. Només es portaven jugats 5 segons i el Mataró ha reduït diferències amb una acció de Cantero. Per sort, 50 segons després Baliu ha restablert la diferència amb un remat al segon pal. Semblava que l’ensurt s’havia neutralitzat. Però només ho semblava. Només 14 segons després Ollé transformava una FD per una blava a Yeste.

I amb el 3 a 4 el partit s’ha tornat a allargar. Han passat 9 llarguíssims minuts fins que l’IHC ha trencat la igualtat. Marimon ha marcat el 3 a 5 aprofitant una assistència de Bars al pal llarg. El mateix Aleix podria haver augmentat el marcador 6 segons després amb una FD que no ha pogut aprofitar. Però l’equip sí que ha tret or de la superioritat i el mateix Marimon ha marcat el gol que donava tranquil·litat. Relativa, perquè a falta de 5 minuts l’Elagi ha hagut de tornar a aturar una FD per una targeta blava a Baliu. La relativitat s’ha esvaït definitivament quan Palau ha aconseguit el 3 a 7 definitiu en una contra. Clar que aleshores ja només faltaven 29 segons pel final. Menys de mig minut de serenor per una nova final superada pels igualadins.