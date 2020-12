L’Igualada Rigat planta cara al Barça però acaba perdent

L’IHC RIGAT no va poder sumar cap punt en la seva visita al Palau Blaugrana però el seu seu bon partit a la pista més complicada de l’Ok Lliga farà que acabin apareixent en els següents partits. Els arlequinats van dominar tota la primera meitat (al descans s’hi ha arribat amb 1 a 2). A la segona el Barça va pressionat molt, conscient que se li escapava la lliga però els “rigats” no van deixar d’estar mai en el partit i els culers no van poder assegurar la victòria fins als últims 3 minuts. Ton Baliu va marcar un gran gol, Bernat Yeste va repetir per segona jornada consecutiva i l’altre va ser una acció de murri de Tety Vives després d’una altra jugada del Ton. Elagi Deitg va tornar a estar a un gran nivell i tot l’equip va mantenir la línia que ja va oferir a Girona i que és la que marca el camí a seguir.

El Barça pica primer però l’Igualada Rigat pica dos cops

El Barça es va avançar en el marcador molt d’hora (minut 5) amb un remat dins de l’àrea de Pau Bargalló després d’una assistència d’Alabart. Però l’equip arlequinat va reaccionar d’una manera fulminant. Només un minut després, Ton Baliu va restablir l’empat amb una gran acció individual, entrant a l’àrea amb gran habilitat i rematant al primer pal. Només un minut després Tety Vives va caçar una bola morta després d’un remat del mateix Ton Baliu.

A la primera part ja no hi va haver més moviments. De marcador. Si de tota la resta. Amb l’1 a 2 el porter blaugrana Sergi Fernández va veure la targeta blava per un cop amb l’estic a Ton Baliu que passava per darrera la porteria. Aleshores la banqueta del Barça es va encarar amb el capità igualadí. De fet, després a twitter Baliu va explicar que el tècnic local l’havia insultat greument. Quan ho feia saber als àrbitres aquests el van amenaçar amb targeta. La FD es va llençar amb Egurrola sota pals que li va aturar a Roger Bars… Francesc Linares va decidir fer seure Baliu per evitar problemes amb els àrbitres… i quan el jugador arlequinat ja era fora de la pista… enrabiat… va picar amb el pal contra la fusta… i els àrbitres li van mostrar la blava. Helder Nunes no va poder transformar una FD i l’IHC va haver d’acabar jugant l’últim minut de la primera meitat i l’inici de la segona amb inferioritat.

Sempre dins del partit

A la segona part el Barça va aconseguir remuntar amb gols de Rodrigues, al servei d’una falta, i d’Alabart amb un remat de pala. L’IHC no va baixar els braços i va seguir buscant l’empat. La va tenir amb una FD de Sergi Pla que va aturar Sergi Fernández. En canvi, qui sí que va poder marcar va ser Panadero en un contraatac, establint el 4 a 2.

Ni la diferència de dos gols va desanimar als de Francesc Linares. Bernat Yeste va tornar a ajustar el marcador amb una altra acció d’”aixeca i pica” després de fer-se amb un rebot dins de l’àrea blaugrana. Quedaven 4 minuts i hi havia possibilitats d’empatar. Però un minut després, un revers de Pascual dins de l’àrea els va donar el 5 a 3 definitiu als culers.

Gran partit dels jugadors de l’Igualada Rigat que se n’anaven sense punts però amb una imatge reforçada i el convenciment que si juguen així els resultats positius estan trucant a la porta. La primera oportunitat serà dimecres contra el Calafell a Les Comes, en el segon dels 3 partits ajornats per la Covid.