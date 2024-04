L’Igualada Rigat jugarà demà a casa una final europea després de 25 anys

Els igualadins dobleguen el Sarzana italià per 1-8 en un partit memorable i amb un pavelló ple de gom a gom, i jugaran contra el guanyador del partit Voltregà-Follonica.

L’Igualada Hoquei Club aspira demà a aconseguir un títol europeu 25 anys després d’assolir la seva sisena Copa d’Europa a les Comes, després de derrotar avui en un gran partit al Sarzana d’Itàlia per 1-8 en la primera de les semifinals de la WS Europe Cup, l’antiga Copa CERS, curiosament l’únic títol important que li queda al club igualadí, orfe de títols importants en els últims cinc lustres. L’IHC s’enfrontarà demà a la final, a les 12 del migdia, al també equip italià del Follonica, que ha derrotat per 1-5 al Voltregà, que defensava el trofeu.

El partit va ser un festival d’hoquei en tots els sentits, amb una gran demostració de joc de l’equip que entrena Marc Muntané, i del públic, que va omplir del tot el pavelló de les Comes, amb un ambient d’aquells que es recordaran en molt de temps.

Durant el primer temps l’IHC va dominar des dels primers minuts al seu rival, en principi un equip temible donada la seva veterania i l’excel.lent quarta posició al final de la fase regular de la sèrie A1 de la lliga italiana. El Sarzana no va disposar de gaire ocasions en el primer període, més enllà d’un solitari gol, un parell de xuts exteriors amb relatiu perill, i dues faltes directes que el porter igualadí Guillem Torrents va aturar.

L’Igualada va plantejar d’inici un partit molt seriós, concentrat tant en atac com en defensa, evitant que el Sarzana especulés amb el joc i disposés de la bola més temps del necessari. Nil Cervera va estrenar el marcador als cinc minuts amb un gran llençament exterior, i a partir d’aquí els arlequinats van manar sobre la pista, amb dues blaves dels italians que van sortir caríssimes, doncs Gerard Riba va fer dos gols de falta directa que van situar un inesperat 0-3 en el lluminós de Les Comes, ple fins a la bandera, i això que Roger Bars va enviar una bola al pal.

Poc a poc el Sarzana va anar assentant-se a la pista, amb un gol que no va pujar al marcador als 15 minuts per bola alta prèvia, però ja es veia que els transalpins començaven a despertar. Dos minuts més tard Jerónimo Garcia intentava sorprendre per alt Torrents en una falta directa, sense èxit, però instants després Davide Borsi s’inventava un xut des de la frontal de l’àrea i estrenava el caseller dels italians (1-3). Haguessin pogut reduir diferències, però sort de Torrents, que va aturar una nova falta directa a Joaquin Olmos abans del descans.

El Sarzana tenia l’oportunitat d’entrar en el partit a la segona part, però no va ser així. La màgia de les Comes va funcionar com mai i l’equip va oferir un festival antològic a partir d’un nou gol de Riba. Tres dianes consecutives de Cervera, Rouzé i, com no, de Gerard Riba, van situar un 1-7 que sentenciava l’eliminatòria.

El segon període va ser una festa a la graderia, com d’aquelles que ja no es recordaven a les Comes, amb un Sarzana que va anar empetitint-se fins a esdevenir un sparring de luxe, incapaç de doblegar un IHC que va fer honor a l’històric lema del “pit i collons”. Inoblidable.

Sarzana, 1 (1+0): Simone Corona, Jenónimo Garcia, Davide Borsi (1), Facundo Ortiz i Francesco de Rinaldis. També Joaquin Olmos, Domenico Illuzzi i Sergio Festa.

Igualada Rigat, 8 (3+5): Guillem Torrents, Nil Cervera (2), Gerard Riba (4), Marc Carol i Mabe Marimon. També Roger Bars, Marc Rouzé (1), Uri Llenas (1) i Tety Vives.

Gols: 0-1, Nil Cervera (5′). 0-2, Gerard Riba (6′ FD). 0-3, Gerard Riba (14′ FD). 1-3, Davide Borsi (17′). 1-4, Gerard Riba (27′). 1-5, Nil Cervera (34′). 1-6, Marc Rouzé (35′). 1-7, Gerard Riba (37′). 1-8, Uri Llenas (49′).

Àrbitres: Joaquim Pinto i Miguel Guilherme (Portugal). Blaves a Jerónimo Garcia, Facundo Ortiz, Roger Bars, Nil Cervera, Tety Vives.