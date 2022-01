L’Igualada Rigat estrena l’any amb victòria

IGUALADA RIGAT 4

CH PALAFRUGELL 2

Primera victòria de l’any de l’IHC RIGAT que l’ha deixat a només un punt de classificar-se per la Copa. Els arlequinats van fer un molt bon partit i van arribar a dominar per 4 a 0. Tot i que el Palafrugell va reduir diferències fins al 4 a 2, l’equip no va perdre el control i va acabar emportant-se tres punts importantíssims per tancar la primera volta amb 14 punts i en la novena posició. A més se li va poder dedicar la victòria al desaparegut Antoni Dalmau a qui es va homenatjar amb un minut de silenci.

L’Igualada es va avançar amb un gol de penal de Cantero a l’equador de la primera meitat. Tres minuts més tard Carol va fer el seu primer gol a l’Ok Lliga aprofitant una assistència de Tety Vives en una contra. El jugador del planter va driblar el porter i va fer pujar el 2 a 0 al marcador.

A falta de 3 minuts i mig per arribar al descans, Riba va aprofitat una altra contra, va encarar el porter i la va col·locar a dalt. La bola va tocat el pal i va entrat. Amb 3 a 0 s’arribava al descans.

Només començar la segona part Guillem Torrents, que ocupava la porteria en el lloc d’Elagi Deitg i que va tornar a fer un bon partit, va aturar una FD molt matinera. Riba tampoc no va aconseguir transformar la seva 5 minuts més tard. Però sí que va aprofitar, també 5 minuts després, una assistència al segon pal de Tety Vives per fer el 4 a 0.

El partit semblava resolt però el Palafrugell va fer dos gols en 38 segons (Ruiz i Canet en la FD número 15). Quedaven 7 minuts i mig i semblava que el partit es podia complicar. Però l’equip igualadí va saber resistir i fins i tot va disposar d’una FD per targeta blava a falta de 4 minuts que Aleix Marimon no va poder marcar. A falta de només 7 segons els visitants van disposar d’un penal que Canet va enviar fora.

Ara els arlequinats hauran de preparar la visita a Reus. Segurament el partit es disputarà diumenge al migdia ja que la jornada europea que s’havia de disputar ha estat ajornada per la Covid.