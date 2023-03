L’Igualada Rigat es juga avui divendres un lloc a semis de la Copa del Rei davant el totpoderós Barça

L’Igualada Rigat té avui una extraordinària oportunitat per demostrar-se a si mateix i a tothom que és un equip amb moltes possibilitats d’èxit. De fet, malgrat alguns resultats recents, els arlequinats ja han demostrat ser un conjunt a tenir molt en compte durant aquesta temporada a l’OK Lliga, però avui, a partir de les 6 de la tarda, té per davant una Copa del Rei en la que sempre tot és possible. És el que té jugar-s’ho tot a un sol partit, fórmula que al seu rival, el totpoderós Barça, li ha costat més d’un disgust.

Els de Francesc Fernández obriran avui la segona jornada de quarts de final al pavelló municipal Joan Ortoll davant un Barça imparable, actual campió -va guanyar l’any passat al Reus per un clar 4-0 a la final- i que arriba amb la moral pels núvols després d’infringir-li una golejada al Liceo, el seu gran rival, al Palau Blaugrana, per 6-1. Els nostres, per contra, arriben després de perdre a Girona i a casa amb l’Arenys de Munt, per la mínima en ambdós partits, resultats, però, que no reflecteixen del tot el vist sobre la pista. El millor que li pot passar a l’Igualada és que el Barça surti refiat d’aquests marcadors. Si no, l’estat de gràcia de Pauet Bargalló, Joao Rodrigues o Helder Nunes pot ser letal.

Si l’IHC tingués la sort de passar ronda, es jugaria un lloc a la final davant el guanyador del partit entre el Reus Deportiu i l’equip amfitrió, el Calafell, que es jugarà a continuació del partit dels igualadins.

Roger Bars, renovat

El jugador Roger Bars Català ha fet efectiva la proposta de renovació de l’IHC i continuarà una temporada més capitanejant al conjunt arlequinat. Després d’haver regnat a l’hoquei patins italià, va tornar a casa per encapçalar el jove projecte del club.