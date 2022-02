L’Igualada Rigat es complica la vida a Europa

JUVENTUDE VIANA 6

IGUALADA RIGAT 2

L’IHC RIGAT no va poder aconseguir la primera victòria de la temporada a Europa i ja no depèn de si mateix per classificar-se. Necessita que el Valdagno, líder del grup, guanyi el seu partit contra els portuguesos i després superar al Juventude a casa per més de 4 gols. L’últim gol encaixat a falta de 33 segons fa la gesta encara més complicada. Però mentre hi ha opcions hi haurà lluita. Com sempre l’equip garanteix aquest compromís

L’IHC va competir molt bé fins que li van aguantar les forces. Van passar factura els dos viatges seguits (l’equip va arribar a les 4 de la matinada de dijous d’Alcoi i alguns jugadors s’havien de llevar a les 7 per anar a treballar). També el fet de jugar sobre parquet. L’equip va fer una bona primera part però no va poder repetir a la segona. A més, es van fallar fins a 3 penals i això en l’hoquei actual és un handicap excessivament gran.

Els arlequinats, amb un destacat Guillem Torrents sota pals, es van avançar molt d’hora, al minut i 10 segons de començar el partit amb un passi interior de Ton Baliu que Riba va desviar a la xarxa. 4 minuts més tard va empatar Gustavo Lima de penal. Casanova va avançat als locals rematant de primera una assistència al segon pal. Podria haver empatat Marimon en el llançament d’un penal 3 minuts més tard. En canvi van ser els lusitans els que van augmentar la diferència amb un gol de remat interior de Joao Pedro.

Però els “rigats” estaven competint bé i Bernat Yeste va reduir diferències a falta de 10 minuts pel descans amb un remat exterior a l’escaire del pal llarg. Quedava temps per empatar i l’IHC ho hauria pogut fer amb un altre penal, que Palau tampoc no va poder aprofitar. Un altre cop el Juventude no perdonava i Gustavo Lima aprofitava un rebot a la tanca per fer el 4 a 2.

A la segona part tot es complica amb un tir de cullera de Pedro Delgado a l’escaire des de la frontal. Quedaven 18 minuts però els igualadins començaven a jugar amb reserva. Tot i això, van tenir forces per provocar un altre penal, el tercer, que tampoc es va aconseguir marcar (aquest cop ho va provar Gerard Riba). Un minut abans, Guillem Torrents havia aturat la FD número 10 donant arguments a l’equip per seguir pedalant. I ho van seguir fent fins al final, quan va arribar el 6 a 2, amb una contra local que Pedro Delgado va rematar al segon pal.

Ara, l’equip ja té el cap posat en el transcendental partit d’OK Lliga d’aquest dimecres contra el Caldes.