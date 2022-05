L’Igualada Rigat es complica la classificació per Europa

L’IHC RIGAT haurà de lluitar per forçar el tercer partit en la lluita pel novè lloc que dona accés a competició europea de cara a la propera temporada. La derrota del passat dissabte a Les Comes fa que ara s’hagi de guanyar a la pista del Voltregà per tenir l’opció de jugar el partit de desempat, que es diputaria a Les Comes.

En cas de ser així, seria l’oportunitat d’acabar de dir adéu a totes les llegendes que dissabte van començar a acomiadar-se. Ton Baliu., Elagi Deitg, Marc Palau, Àlex Cantero, Antoni Esteban Lodi i Martí Compte van rebre un rellotge en agraïment a la seva dedicació al club i van poder adreçar unes paraules a l’afició. Però per tot el que han fet per l’Igualada HC tots hauran de lluitar perquè aquest adéu es pugui rematar bé, amb un tercer partit, també a Les Comes. I si pot ser amb final feliç.

El de dissabte no va poder ser perquè la victòria es va escapar en una mala decisió àrbitral. I és que un dels col.legiats, Buixeda, estava situant la barrera quan el Voltregà, molt murri, va treure la falta molt ràpida i Teixidó va fer el definitiu 2 a 3. Abans, el partit havia estat molt igualat. I no gaire bo. Les aturades constants en aquest tram final de la lliga han penalitzat molt l’espectacle. És molt difícil jugar en aquestes condicions.

El Voltregà es va avançar al minut 6 i mig de la primera meitat amb un remat de Pol Molas al segon pal. 5 minuts després empatava Aleix Marimón, en una contra que va resoldre amb un regat cap a la dreta i una bola precisa al pal llarg. A falta de 15 segons per arribar al descans l’IHC es podria haver posat per davant amb una FD per targeta blava que Riba no va poder transformar.

Només començar la segona part, als 28 segons, l’Elagi va aturar una FD també per targeta blava. Tots dos equips van jugar aleshores un 3×3.

Un passi magistral de Ton Baliu a Marc Carol va posar per primera vegada als rigats per davant. Amb el 2 a 1, l’Igualada va tenir oportunitats per acabar de trencar el partit, especialment un penal i una FD, però va ser el Voltregà qui sí que va encertar a pilota aturada i al minut 9 Canal va restablir l’empat. Cinc minuts més tard va arribar el tercer i definitiu gol dels visitants, que obliga a l’Igualada a anar a guanyar a la pista del Voltregà per forçar el tercer partit. El passaport encara no té propietari. I l’adéu als mites encara no s’ha acabat del tot.