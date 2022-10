L’Igualada Rigat empata in extremis en l’últim partit abans de l’aturada pel mundial

IGUALADA HC RIGAT 2

GIRONA CH

L’Igualada RIGAT va salvar un punt davant el Girona dels ex-arlequinats Llaverola i Cantero (tots dos van tenir un paper fonamental en el seu equip). L’empat va arribar jugant sense porter i en l’última jugada de partit. Un embolic dins de l’àrea el va resoldre Air Llenas amb una de les seves arrossegades a dalt marca de la casa. D’aquesta manera, els arlequinats salvaven un punt d’un partit molt travat que van començar guanyant, que van veure com els gironins els remuntaven i que al final va acabar amb “miracle”.

El patit va ser de molt control. Tots dos equips s’hi jugaven molt i això es va traslladar a la pista. Hi va haver poques oportunitats clares i a més els dos porters, Jaumet i Guillem, van estar sensacionals. Tant va ser així que es va arribar al descans amb un empat a zero.

Només començar la segona meitat, Bars va posar per davant als “rigats” amb un gran llançament de penal. Havien passat només 32 segons. Però els gironins no es van rendir i Cantero va fer bona aquella màxima d’ex-jugador que torna a les Comes marca. L’ex-arlequinat va entrar a l’àrea per la banda i va enviar un tir ras arran de pal que va significar l’empat. 6 minuts després, Borja va aprofitar una contra per rematar al segon pal l’1 a 2. Amb aquest resultat es va entrar a l’últim minut. L’Igualada, amb 5 jugadors de pista i sense porter, va trobar la recompensa a tot el seu esforç. 1 punt es va quedar a Les Comes.

Ara arriba l’aturada de seleccions que quedarà matisada per la disputa de la lliga catalana. L’IHC s’enfrontarà un altre cop al Girona (a casa) i al Reus, al Baix camp.