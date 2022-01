L’Igualada Rigat dona la cara fins el final a Reus

REUS DEPORTIU 6

IGUALADA HC RIGAT 3

Bon partit, tot i la derrota, de l’IHC RIGAT a la pista sempre complicada del Reus Deportiu. Els arlequinats no només no es van rendir en cap moment sinó que van dominar els inicis de les dues parts i només les bones intervencions de Ballart van impedir que es posessin pel davant en el marcador. Després, ja amb el Reus per davant, l’equip va mantenir la intensitat i van seguir generant molt de perill. Al final, el Reus va ser més efectiu de cara a porta amb un hat-trick de l’ex-IHC Raül Marin i un doblet del seu nou fitxatge Sergi Aragonés, i això li va donar la victòria. Els tres gols de l’Igualada els va fer Gerard Riba, un d’ells a pilota aturada.

Les 3 primeres accions de perill van ser arlequinades però el primer gol el va fer Julià sortint de darrera la porteria. Era el minut 10 i fins aleshores havien dominat els de Francesc Fernàndez. 4 minuts més tard, Aragonés va fer el seu primer gol com a roig-i-negre aprofitant un passi des de la línia de fons del mateix Julià.

A falta de 5 minuts pel descans Riba va fer el primer dels seus 3 gols (també ell va signar un hat-trick). Va ser en una contra amb assistència de Carol. Riba va entrar pel mig i li va col·locar alta a Ballart. El 2 a 1 era un bon resultat per afrontar la segona part, però a falta de 80 segons, Marín va fer de penal un d’aquells gols que acaben sent decisius.

Tot i això, el domini a l’inici de la segona meitat va tornar a ser dels igualadins. I aquest cop va tenir premi. Gerard Riba va reduir diferències rematant un passi al segon pal. Era el minut 2. I al 6 l’IHC podria haver empatat amb una FD que el mateix Riba no va poder aprofitar. En canvi, en 3 minuts el Reus va fer dos gols més que van trencar el partit. Aragonés d’un tir exterior i Marin en una jugada marca de la casa passant per entremig de dos rivals.

Tot i el 5 a 2, l’IHC no va perdre la cara al partit i va seguir buscant un gol que els tornés a donar opcions. I mentre l’Elagi li aturava una FD a Julià, Riba feia la seva al minit 18. Un 5 a 3 que tornava a deixar el partit obert. El va acabar de tancar Marin amb una altra FD per targeta blava a Carol. Ara tocarà esperar dissabte contra el Barça a les Comes per intentar protagonitzar la sorpresa que els arlequinats es van merèixer al Baix Camp.