L’Igualada Rigat comença la pretemporada

L’IHC RIGAT 2021-2022 ja ha començat a rodar. Ho ha fet amb una sessió doble de matí i tarda, aquest dilluns. Al matí al gimnàs (amb test de control) i treball de patins i a la tarda ja directament a pista. L’equip que presenta la novetat de Cantero i dels “4 mosqueters” ha tingut també el suport de dos nois del planter, Oriol Llorens i Martí Busquets. La participació dels júniors es mantindrà durant tota la setmana. Aquest dimarts, també amb doble sessió, serà el torn de Jordi Bosch, Arnau Llanes i Oriol Sebrià.

El tècnic arlequinat Francesc Fernàndez ha quedat força satisfet d’aquest primer dia de pretemporada. “Bé, es tracta de començar a agafar contacte amb la bola i el patí i hem intentat que els porters es posessin a la porteria el més aviat possible … hem començat a fer 1 contra porter, 2 contra porter, buscant molt el passi i el remat al primer toc… que comencessin a agafar contacte i ritme. Els hem vist bastant bé… han vingut bastant bé de vacances. Al matí hem fet treball de començar a buscar porteria, sense una resistència en defensa i a la tarda hem treballat ja una mica la defensa, les rodes al contraatac… recordar alguna jugada que fèiem els últims 3 mesos …. el nivell de passi no és el que esperem que sigui durant la temporada, hi ha hagut una mica de descontrol, però s’ha treballat bé i amb ganes… i després hem fet partit perquè es coneguessin, sobre tot amb els nous que venen. Això i corregir alguna cosa que durant la temporada els estarem marcant… petits detallets”.

La realitat és que la pretemporada, com va dir el nou PF, Àxel Renau, serà molt exigent. Només 6 entrenaments i divendres els “rigats” ja afrontaran el primer partit oficial contra el FC Barcelona i al Palau Blaugrana. Per això la feina prèvia a la pretemporada ha esdevingut essencial. Segons el mateix Renau els jugadors han vingut amb els deures fets: “Els jugadors han arribat amb bona forma. Han fet el treball encomanat durant l’estiu, tant la planificació que els havíem preparat com també altres disciplines esportives com pàdel, bicicleta… han arribat en condicions per arrencar bé la pretemporada. Hem fet un test només arrencar la primera sessió, per avaluar la condició amb la que arribaven i després hem fet treball a pista amb feines relacionades amb una progressió del treball que han fet els últims 15 dies a casa seva i certament els jugadors han arribat en bones condicions … estan súper-motivats i en el treball de força que han fet han donat el 100 per 100. No n’hi ha hagut cap que s’hagi gronxat. La motivació està molt amunt i arribem en bones condicions per preparar aquesta primera setmana i arribar bé contra el Barça”. Aquest dimarts tercera sessió d’entrenament, a 2/4 d’11 del matí.