L’Igualada Rigat comença demà al vespre davant el Braga el camí cap a la final four de la WSE Cup

Torna Europa a les Comes. Demà dissabte, a 2/4 de 9, el Braga portuguès que entrena l’exjugador del Porto Tó Neves es presenta com el darrer obstacle abans de la “final four” de la WSE Cup (CERS), en el partit d’anada dels quarts de final.

El partit arriba després de les boníssimes sensacions que l’IHC va oferir a Calafell en els quarts de final de la Copa del Rei, i pendents també del capità Roger Bars, que va patir una luxació a l’espatlla esquerra en els darrers minuts del partit.

Poca eficàcia golejadora

Està clar que l’objectiu dels arlequinats passa per fer el màxim de gols possible al rival, i evitar els mínims, per poder jugar la tornada a Portugal amb les millors garanties.

El Braga no és que estigui passant per un bon moment. Amb una plantilla cent per cent portuguesa, el conjunt del nord del país és novè a la classificació, a cinc punts del descens. Dels 20 partits disputats fins ara a la 1a Divisió lusa, acumula només sis victòries, per dos empats i 12 derrotes. Un balanç més aviat discret, producte, en part, de la seva manca golejadora. Amb 45 gols a la lliga, és el segon equip que n’ha marcat menys, i, del total, 30 se’ls reparteixen a parts iguals els seus dos jugadors més incisius, Vitor Hugo i Pedro Mendes.

El Braga és un club molt jove, fundat el 18 de març de 1988 després que s’extingís la secció d’hoquei del club de futbol de la ciutat, l’ABC Braga. Va pujar a la 1a Divisió portuguesa el 2017.

Entre els seus èxits esportius més destacats figuren dos subcampionats de la copa portuguesa (2007 i 2008), un subcampionat de la Supercopa de Portugal (2008), així com la disputa de la final de la Copa de la CERS de la temporada 2011/12, en què va caure derrotat per l’Hoquei Bassano italià.

Els quarts de final de la WSE tenen molt protagonisme català. A part de l’IHC, també hi són el Lleida, Caldes i Voltregà. De classificar-se tots, tindríem una “final four” completament catalana. A veure si és possible.