L’Igualada Rigat accedeix als vuitens de final de la WSEC

El cap de setmana europeu a Les Comes va acabar amb un balanç de dues victòries de l’Igualada Rigat davant l’US Coutras francès (2-0) i el RESG Walsum alemany (11-0), amb el que va suposar la classificació per als vuitens de final com a líder del Grup C de la World Skate Europe Cup.

Divendres, els homes de Cesc Fernàndez, van haver de treballar de valent davant una molt bona defensa de l’US Coutras, comandats per l’igualadí Marc Povedano, que van

portar el partit a la segona meitat amb empat a zero. La gran actuació del porter francès Alan Audelin davant els insistents xuts de l’equip igualadí semblava que seria perfecta, però una penjada de Mats Zilken des de molt lluny, tot i que no la va desviar Gerard Riba, va ser suficient per trencar la muralla francesa i obrir el marcador al vuitè minut de la represa.

Tot i que el Coutras va tenir molt bones oportunitats, amb nombrosos xuts que es van estavellar al ferro de la porteria defensada per Guillem Torrents, l’equip francès va cometre la seva desena falta a poc més de 40 segons pel final del partit i el capità, Roger Bars, va agafar la responsabilitat i va clavar un potent xut, alt i centrat, el qual no va poder aturar el porter francès.

Va ser la sentència a un partit rocós, tot el contrari que el que es va viure diumenge al Pavelló de Les Comes, amb un enfrontament plàcid pels homes de Cesc Fernàndez. El RESG Walsum, que havia perdut 6-1 dissabte davant el Coutras, va sortir a jugar-li de tu a tu al conjunt arlequinat, i això ho van aprofitar als compassos inicials Marc Carol i Oriol Llenas per obrir la llauna amb dos gols pràcticament consecutius.

L’equip bavarès va començar a desdibuixar la defensa, i els gols van anar caient un rere l’altre. Llenas, Yeste, Riba i Marimon van posar el 6-0, amb el qual es va arribar a la mitja part; tot i que Guillem Torrents no va tenir gaire feina durant els primers 25 minuts, sí que va haver d’esforçar-se en una falta directa que va executar el capità alemany, Sebastian Hass, però que no va poder superar al jove porter igualadí que va tancar el cap de setmana amb dos zeros.

A la segona part, els tècnics van decidir donar-li minuts a Jaume-Arnau Marquès, els quals va saber aprofitar ja que al minut i mig de joc va haver de fer una gran aturada davant Cesar Carvalho. L’Igualada, ja amb menys embranzida, va fer el setè gràcies a una bona acció de Roger Bars que va deixar-li una magnífica passada a Uri Llenas perquè fes el seu particular hat-trick.

Poc després, Mats Zilken va fer dos gols pràcticament consecutius, el primer d’ells des del punt de la falta directa, amb el que s’arribaria al resultat de 9-0. Tety Vives i Nuno Rilhas en pròpia porta van acabar posant l’11-0 amb el qual s’arribaria al final del partit, també en part gràcies a una gran actuació de Jaume-Arnau Marquès davant les boles aturades: a més de la falta directa, el veterà porter igualadí va aturar dos penals per a la desesperació del conjunt alemany.

Ara l’Igualada Rigat espera rival pels vuitens de la World Skate Europe Cup, el qual es coneixerà properament. Els possibles contrincants per a la següent fase de la WSE Cup pels igualadins son:

Grossetto (Itàlia)

Follonica (Itàlia)

Valdagno (Itàlia)

La Vendéenne (França)

RHC Diesbach (Alemanya)

SK Germania (Alemanya)

CH Recam Làser Caldes (Espanya)

HC Braga (Portugal)

OC Barcelos (Portugal)