L’Igualada HC, classificat per la final four de la WS Europe Cup

Els igualadins superen al Valdagno en un partit boig a Itàlia, amb 13 gols, pròrroga i penals.

L’Igualada Rigat ha aconseguit classificar-se per la final four de la WS Europe Cup en superar al Vadagno italià en la tanda de penalties en partit disputat en terres italianes.

L’Igualada va jugar un primer temps molt complet, però les millors ocasions van arribar gairebé sempre en bola parada. De fet, quatre dels cinc gols de la primera part van produïr-se en penals i faltes directes. Roger Bars ja va estrenar el marcador als dos minuts.

Tot i que Borregán i l’exjugador argentí de l’IHC Emanuel Garcia van posar el 2-1 en el marcador provisionalment (el mateix que l’anada) Bars va empatar a sis minuts del descans i després va fer una sensacional jugada, amb un passi a Marc Rouzé que a boca de gol va fer entrar la bola a dins de la porteria.

A la represa, va ser precisament Rouzé l’autor d’un contraatac rapidíssim, des del mig del camp, amb un posterior llençament de mestre, posant el 2-4 en el marcador, però la tranquil.litat va durar pocs segons, perquè Motaran va reduir distàncies de seguida. El joc estava boig i Marimon va gaudir d’una directa també immediatament, però aquí no va haver-hi sort, fins que Nil Cervera va respondre amb un bonic gol (3-5). I no, no seria aquesta la única diana d’aquest tram de partit, perquè Davide Pirola tornava a reduïr distàncies per als italians. Quatre gols en tres minuts.

El millor de l’espectacle que es veia damunt la pista era que l’IHC tenia un avantatge de dos gols. I el show va continuar. Nicolo Crocco feia el gol de la seva vida a 15 minuts pel final i empatava altra vegada el partit (5-5). Per sort Gerard Riba es va inventar un xut des del cercle central que agafava el porter italià a la lluna de València (5-6). Gairebé cada jugada que arribava a l’àrea acabava en gol, una situació perillosa per als interessos igualadins, amb una sensació de partit esbojarrat i trencat. A més, l’Igualada estava més a prop d’una directa per acumulació de faltes (11) que no els transalpins, que van arribar al darrer tram del matx amb només tres faltetes.

Calia baixar una mica en ritme i mantenir més la possessió de la bola, a veure si així s’adormia el Valdagno. Doncs no. Borregán va fer el 6-6 a deu minuts de la conclusió, Cervera veia una blava i Motaran posava el 7-6 un minut després. Eliminatòria empatada. El soufflé va baixar de seguida, tant que el temps reglamentari es va acabar sense massa història més. La pròrroga també, fins que la loteria dels penaltis va somriure a l’IHC amb gols de Cervera i Bars.

VALDAGNO, 8 (2+5+0+0+1): Giovanni Bovo, Davide Motaran (2), Leonardo Diquigiovanni, Aleix Borregan (3) i Emanuel Garcia (1). També Davide Piroli (1), Nicolo Crocco (1) i Colo Vega.

IHC RIGAT, 8 (3+3+0+0+2): Guillem Torrents, Nil Cervera (2), Marc Rouzé (2), Marc Carol i Mabe Marimón. També Roger Bars (3), Gerard Riba (1), Tety Vives, Biel Llanes, i Jaume Arnau Marqués.

Gols: 0-1, Roger Bars (2′ FD). 1-1, Aleix Borregán (6′ FD). 2-1, Emanuel Garcia (15′ P). 2-2, Roger Bars (19′ FD). 2-3, Marc Rouzé (23′). 2-4, Marc Rouzé (29′). 3-4, Davide Motaran (30′). 3-5, Nil Cervera (31′). 4-5, Davide Piroli (31′). 5-5, Nicolo Crocco (34′). 6-6, Aleix Borregán (40′). 7-6, Davide Motaran (41′). Penaltis: 8-6 Borregan. 8-7 Cervera. Bars 8-8.

Àrbitres: Miguel Guillherme i Joao Catrapona (Portugal). Blaves a Davide Motaran, Marc Rouzé, Emanuel Garcia, Giovanni Bovo, Roger Bars, Nil Cervera (2)

Quarts de final WS Europe Cup (tornada):

(1-8) Monza (Ita)-Sarzana (Ita) 3-6

(3-3) Murches (Por)-Follonica (Ita) 2-3

(3-8) Braga (Por)-Voltregà 4-0

(1-2) Valdagno (Ita)-Igualada 8-8

Classificats: Sarzana, Braga, Follonica i Igualada.