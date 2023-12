L’Igualada Femení perd a les semifinals de la Lliga Catalana

Publicitat

L’Igualada Femení Grupo Guzman va caure per 2-3 a les semifinals de la Lliga Catalana. L’equip de Jordi Mier va enfrontar-se a un gran CP Fraga que va haver de remuntar per classificar-se a la final. Amb aquest partit l’Igualada Femení Grupo Guzman va tancar la Lliga Catalana amb bones sensacions, fent una gran fase de grups en la que va guanyar al CP Vila-sana, actual líder de l’Ok Liga Iberdrola, i al Solideo PHC Sant Cugat a domicili.

El partit de les semifinals va començar molt igualat i sense gols. Al minut vuit Aida Mas va rebre una targeta blava provocant una falta directa que Vinyet Flix no va desaprofitar per marcar el primer de les aragoneses. Deu minuts després Joana Xicota va veure també una blava, però les de l’Anoia no van estar encertades en la pilota aturada. La primera part va acabar amb el 0-1 que donava avantatge al Fraga.

A la segona part l’Igualada Femení Grupo Guzman va recuperar la seva millor versió. Un gol al minut 32′ de la Gina Balcells i un altre de l’Aida Mas al 35′ van posar a l’equip de Jordi Mier per davant al marcador i amb el control del partit. Poc va durar l’alegria, un minut després del segon de les igualadines, Joana Xicona va retornar l’empat al marcador. Al minut 40′ Adriana Soto va marcar el gol definitiu per donar la victòria al CP Fraga, un gol provinent d’un rebot desafortunat per a les igualadines.

Amb el final de la Lliga Catalana, que va acabar guanyant el Generali HC Palau de Plegamans, i l’Europeu de seleccions, que va conquerir la selecció espanyola a Olot, aquest cap de setmana torna la Ok Liga Iberdrola. L’Igualada Femení Grupo Guzman jugarà dissabte a la pista del Martinelia Manlleu actual setè classificat. L’equip de Jordi Mier intentarà refer-se amb les bones sensacions a la Lliga Catalana per donar la volta a la mala situació a l’Ok Liga.

Compartir