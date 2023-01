L’Igualada Femení HCP trenca la ratxa de derrotes amb una gran remuntada

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 3

CP VOLTREGÀ 2

L’Igualada Femení Grupo Guzman va trencar la dinàmica de sis derrotes consecutives de la millor manera, superant al CP Voltregà a Les Comes (3-2) en un partit ple d’alternatives i on les igualadines van donar una lliçó de competitivitat per acabar assolint una remuntada èpica. L’equip que entrena Carles Marín va superar múltiples adversitats (un gol de les osonenques a la primera jugada del matx; quatre faltes directes en contra; dues situacions d’inferioritat numèrica, entre d’altres).

La resiliència de les igualadines es va posar a prova en un partit que era decisiu pels dos equips. L’equip igualadí necessitava sí o sí els tres punts per no perdre pistonada en la lluita per eludir el descens, mentre que el CP Voltregà volia puntuar per assegurar la classificació a la Copa de la Reina. L’inici de partit va semblar-se al d’anteriors compromisos, amb un gol del conjunt rival de les igualadines a les primeres de canvi. Els primers 10 minuts de joc van ser de domini d’un CP Voltregà que va topar amb una Laia Navarrete que va ser un autèntic mur a la porteria igualadina. De mica en mica les igualadines van anivellar el joc, però una blava a Blanca Angrill va permetre a les visitants d’una falta directa que Paula Vilamala va enviar al pal. Just en el millor moment de l’Igualada Femení en el primer temps, en una pèrdua de bola aprop de l’àrea local, Paula Vilamala faria el 0-2 pel CP Voltregà en el minut 18. Aquest gol va pesar com una llosa durant els minuts previs al descans, i la situació es va veure agreujada per una blava a Carolina Herrera i la segona falta directa aturada per Laia Navarrete. Amb 0-2 i inferioritat numèrica de 90 segons per a les igualadines es va arribar al descans.

A la represa l’equip que entrena Carles Marín primerament va salvar la situació d’inferioritat, va veure com Laia Navarrete aturava la tercera falta directa en contra (per la desena falta acumulativa). I com si les aturades de la portera penedessenca de l’IFHCP fossin el revulsiu, l’equip igualadí va començar a posar setge a la porteria osonenca. Un gran llançament de Pati Miret era desviat a boca de canó per Aida Mas per escurçar distàncies. Quedaven 20 minuts i les igualadines entraven plenament en el partit, després d’haver superat diferents situacions extremes.

Una blava sobre la visitant Anna Bosch generaria una falta directa que no va poder transformar Blanca Angrill, però la sensació era que el partit estava girant per moments del cantó igualadí. A 10 minuts de la conclusió un penal per haver desviat dins l’àrea la bola amb el patí era transformat per Pati Miret amb un gran llançament, vital per restablir l’equilibri en el marcador. Era el 2-2, un resultat que encara classificava al CP Voltregà per a la Copa de la Reina, però que no era suficient per a l’Igualada Femení Grupo Guzman.

Les igualadines ho van seguir intentant i a cinc minuts de la conclusió una jugada combinativa entre Carolina Herrera i Helena de Sivatte finalitzava a un sensacional gol de la jugadora reusenca, que servia per capgirar el marcador i posar el 3-2.

Els darrers cinc minuts van ser dramàtics, amb un CP Voltregà que es veia fora de la Copa de la Reina i que va arriscar fins el darrer segon, tenint nombroses ocasions que van posar a prova a una Laia Navarrete que va fer el millor partit de la temporada. Fins i tot a dos minuts del final les osonenques van tornar a tenir una altra falta directa a favor (per la quinzena falta acumulativa de les igualadines), novament aturada per la portera de l’Igualada Femení Grupo Guzman.

El resultat final 3-2 suposava tres punts fonamentals per a l’equip de la capital de l’Anoia i, per altra banda, frustava les opcions del CP Voltregà de jugar la Copa de la Reina. Les osonenques van estar 45 minuts classificades, però van acabar essent superades pel Liceo de la Corunya i pel CH Mataró.

El proper dissabte visita Les Comes el potent CP Vila-sana

Després del gran triomf assolit davant el CP Voltregà l’OK Liga no dona treva, i el proper dissabte l’Igualada Femení Grupo Guzman tornarà a jugar a casa (18.00 hores), en aquest cas rebent la visita del potent CP Vila-sana. Les igualadines, que ja van competir molt bé a la primera volta a la pista lleidatana, competiran davant d’un dels equips més poderosos de la categoria, i que compta amb bona part de les jugadores que lideren la selecció argentina campiona del món de l’especialitat.