L’Igualada Femení HCP torna amb força a la competició

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 3

LICEO 2

Gran victòria de l’Igualada Femení Grupo Guzman davant el Deportivo Liceo (3-2) en el retorn de l’OK Liga Iberdrola a l’igualadí pavelló de Les Comes. En un partit amb fases de joc brillant, l’equip que entrena Carles Marín va superar un Liceo que va plantar cara en tot moment, però que va topar amb una defensa molt seriosa i una Carla Batlle excel·lent a la porteria. Les igualadines van jugar un partit molt complet, superant actuacions precedents, i van oferir moments de gran hoquei, davant un dels rivals més complicats de la competició.

El partit va començar trepidant, amb dos equips que buscaven la porteria contrària. El Liceo, sense l’argentina mundialista Adriana Soto, però amb diferents jugadores internacionals en el cinc inicial, va mostrar des de l’inici les seves credencials. Amb tot, l’Igualada Femení Grupo Guzman tenia molt ben apresa la lliçó i va saber atacar els punts febles del Liceo. Al minut 5, després d’una brillant acció individual d’Aida Mas, arribava l’1-0, un autèntic golàs. Pràcticament sense temps per assumir aquest resultat, el Liceo empatava per mediació de Lara Yáñez, que transformava una brillant assistència de María Sanjurjo. Pocs segons després, Blanca Angrill veuria una blava. Alba Garrote no podria superar a la corresponent falta directa a una Carla Batlle sempre resolutiva, i les igualadines salvarien la situació d’inferioritat numèrica.

A onze minuts del descans, penal a favor de les igualadines comès sobre Carolina Herrera que Blanca Angrill va enviar al travesser, i dos minuts després un altre clar penal a favor les locals, comès per la portera internacional italiana del Liceo Veronica Caretta finalitzava amb el 2-1, convertit per la mateixa Blanca Angrill davant la portera suplent liceista, la catalana Ariadna Escalas.

Però, un cop més, el Liceo va reaccionar ràpid, i una jugada de tiralínies entre María Sanjurjo i Alba Garrote finalitzaria amb el 2-2, amb una gran rematada a boca de canó de Garrote. Amb 2-2 les igualadines van seguir arribant amb molta claredat, però la portera del Liceo va donar un recital amb intervencions que van impedir que les igualadines s’avancessin de nou en el marcador. L’equilibri de forces es mantindria fins arribar al descans (2-2).

A la represa, el joc va continuar sent molt anivellat, però el criteri arbitral va canviar notablement, deixant que es jugués amb molt més contacte a les àrees. Això va provocar que es jugués molt més en horitzontal, amb accions combinatives i més hoquei control, i que les porteres haguessin de resoldre situacions clares de perill a les àrees. Si a la primera part Caretta va salvar clarament al Liceo d’anar per darrera, a la segona va ser Carla Batlle qui va evitar amb grans intervencions que les gallegues es possessin per davant en el marcador.

La jugada clau va arribar a sis minuts de la conclusió. Carolina Herrera, espectacular durant tot el partit, va robar una bola en zona defensiva del Liceo i li van fer una falta molt clara quan encarava porteria. La corresponent falta directa va transformar-la ella mateixa, a la segona temptativa, després que Veronica Caretta haguès aturat la primera rematada. Va ser el 3-2, i el gol que acabaria sent definitiu. El Liceo va acabar jugant sense portera, i l’Igualada Femení Grupo Guzman va tenir més aprop el 4-2 que no pas el 3-3, però el resultat ja no es mouria.

La victòria fa que l’equip igualadí guanyi el tercer dels darrers quatre partits disputats i que es situï momentàniament a la setena posició de la taula, amb 9 punts. El millor sense dubte, van ser les bones sensacions que va deixar el matx i el gran treball defensiu i el nivell en l’u contra u exhibit per algunes jugadores igualadines, que van mostrar un gran estat de forma.

Dissabte, un partit de sis punts a la pista del Solideo PHC Sant Cugat

El proper dissabte, a partir de dos quarts de nou del vespre, l’Igualada Femení Grupo Guzman visitarà la pista d’un rival directe, el Solideo PHC Sant Cugat. Sense cap mena de dubte, un d’aquells partits de sis punts (els tres que es sumen, i els tres que no suma el rival) que poden ser fonamentals especialment en aquest tram de lliga en què la majoria d’equips volen situar-se a la zona que dóna accés a disputar la Copa de la Reina. Les vallesanes són sempre un rival incòmode, van jugar i perdre recentment la final de la Lliga Catalana, i mantenen un bloc molt consolidat on sobresurten Alba Ambrós, Laura Porta, la portera Irache Candal i la jove davantera especialista a bola aturada Ariadna Avilés.