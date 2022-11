L’Igualada Femení HCP s’estavella a la pista del Sant Cugat

PHC SANT CUGAT 7

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 2

Partit per oblidar de l’Igualada Femení Grupo Guzman a la pista del Solideo PHC Sant Cugat. Les igualadines, que perdien per 2-0 en el minut tres, van tornar a repetir la pobra imatge mostrada ara fa unes jornades a Manlleu, i, malgrat intentar-ho, van ser netament inferiors a un Sant Cugat que va tenir molt encert a les àrees i que va jugar molt còmode en una pista de parquet que va dificultar les operacions de les igualadines.

D’entrada, el Sant Cugat va sorprendre amb la titularitat de Júlia Baldrich sota pals. Baldrich, exportera del CP Vilanova, i bona coneixedora de les virtuts d’algunes de les jugadores igualadines més destacades, va marcar diferències amb intervencions de molt mèrit. L’inici de partit igualadí va ser nefast. Primer Ana Martín i després Andrea Massons aprofitaven les primeres accions d’atac del Sant Cugat per encarrilar el matx.

Un temps mort demanat per Carles Marín va frenar momentàniament la sagnia de les locals, i l’equip igualadí va començar a tenir possessió i a controlar més el joc, però els atacs visitants sempre eren infructuosos. El Sant Cugat es limitava a no deixar espais a les igualadines, i a sortir en ràpides contres. A set minuts pel descans, penal a favor de l’equip que entrena Beto Borregán i Laura Porta el transformaria en el 3-0. Només dos minuts després, i en ple desconcert igualadí, arribaria el 4-0, el primer de la jove Ariadna Avilés, jugadora que acabaria sent un autèntic malson per a l’equip de la capital de l’Anoia.

La contundència del resultat en el descans, 4-0, no va impedir que l’IFHCP fes una bona sortida a la represa, amb major verticalitat, i recuperacions en zones de perill. Carolina Herrera, en gran estat de forma, va fer creure, per uns minuts, en la remuntada, després d’assolir dos meritoris gols. Amb el 4-2, i els dos equips amb nou faltes, va arribar la jugada clau. Desena falta igualadina, temps mort demanat per Carles Marín, i canvi a la porteria. Carla Batlle aturaria la primera rematada d’Ariadna Avilés, però la jove davantera, ex del Caldes, acabaria fent el 5-2, un resultat que desfeia les opcions igualadines.

A partir d’aquí, amb un equip igualadí que ho va continuar intentant de totes les maneres, l’encert va continuar en l’stick d’Ariadna Avilés, que va transformar dues faltes directes més, arribant al seu pòquer particular de gols, i establint el definitiu 7-2.

La derrota a Sant Cugat confirma la irregularitat del conjunt igualadí en aquests primers mesos de l’OK Liga. Amb tres triomfs i quatre derrotes, i essent el segon equip més golejat de la competició, les igualadines són vuitenes a la classificació, amb 9 punts.

Partit important a Les Comes, davant el Cerdanyola CH

El proper dissabte l’Igualada Femení Grupo Guzman rebrà la visita a Les Comes del Cerdanyola CH, l’equip que marca ara mateix la zona de descens, amb 4 punts. Les igualadines buscaran recuperar bones sensacions i jugar un bon partit davant els seus afeccionats, un fet molt necessari per continuar lluitant per les places que donen accés a la Copa de la Reina i per evitar caure a la zona de perill de la classificació. L’equip que entrena Carles Marín ha de recuperar les millors sensacions per competir davant un Cerdanyola que ha recuperat a la seva capitana i millor jugadora Gemma Solé, lesionada durant les primeres setmanes de competició. El partit entre igualadines i vallesanes començarà a les sis de la tarda.