L’Igualada Femení HCP reprèn la lliga amb victòria

CP LAS ROZAS 1

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 3

L’Igualada Femení Grupo Guzman tornava a la competició lliguera després del parèntesi de la Copa i disputava un partit a la pista d’un Club Patín Las Rozas que necessitava el triomf per assegurar-se matemàticament la continuïtat a la categoria. Les igualadines, classificades còmodament a la taula, buscaven recuperar sensacions i tornar al camí del triomf dos mesos després d’encadenar consecutivament el “Tourmalet” de partits davant els rivals més potents de l’hoquei estatal.

El matx de Las Rozas es presentava complicat, especialment per les característiques del conjunt madrileny, un equip sòlid, que fa un hoquei físic i que juga a marcadors curts, evitant l’intercanvi de cops. Les madrilenyes van jugar al límit del reglament en tot moment i van dificultar que les igualadines disposessin d’opcions clares. Un discutible criteri arbitral en la gestió disciplinària del joc complicava encara més les opcions de les visitants. A tres minuts del descans Las Rozas disposava d’una directa molt ben defensada per Mònica Ferrer (titular per segon partit consecutiu) i pràcticament a la jugada següent Pati Miret sorprenia a la corpulenta portera local Nerea Notario per fer el 0-1. Sense gaire marge per gaudir d’aquest gol, la catalana del CP Las Rozas, i exjugadora igualadina ara fa unes temporades Anna Carranza, restabliria l’equilibri en el marcador fent l’1-1. Amb aquest resultat s’arribaria al descans.

A la represa va continuar l’incomprensible criteri arbitral, permissiu a l’àrea local, i molt més intervencionista contra les igualadines, que es van anar carregant de faltes, algunes de les quals, molt dubtoses. Amb la desena falta de les igualadines i una blava a Carla Claramunt, les locals tenien el partit a l’abast, però la italiana Galeassi no va poder superar a Mònica Ferrer, i les igualadines van controlar molt bé la situació d’inferioritat i van salvar aquest moment crític. Ja amb equilibri numèric a pista, les igualadines van forçar una falta directa a poc més d’un minut del final. Carolina Herrera, amb gran precisió i sang freda, va transformar l’1-2 enganyant a Nerea Notario. I ja dins el darrer minut de partit Carolina Herrera, novament, faria el tercer gol per a les igualadines, aprofitant la precipitació i el desencert d’un CP Las Rozas que jugava a la desesperada.

El definitiu 1-3 suposava la cinquena victòria de l’equip de Carles Marín jugant com a visitant després dels triomfs a les pistes del Voltregà (1-3), Girona (1-3), Liceo La Corunya (3-4) i Sant Cugat (0-1). Les igualadines consoliden la setena posició a la taula de la Iberdrola OK Liga, amb 33 punts, quan només queden dues jornades per finalitzar la lliga regular.

Dissabte, a les 20.00 hores: Igualada Femení Grupo Guzman-Deportivo Liceo

El proper dissabte a partir de les vuit del vespre, en jornada amb horari unificat, les igualadines disputaran el darrer partit de lliga com a locals, rebent a Les Comes el Liceo de La Corunya. Les de Carles Marín jugaran contra un rival directe amb l’objectiu de finalitzar la temporada amb un triomf i deixar un bon regust als seus afeccionats. Les gallegues acabaran la lliga en sisena posició, mentre que les igualadines buscaran el triomf per certificar matemàticament la que seria una molt meritòria setena plaça.

El Deportivo Liceo té jugadores molt destacades com la portera internacional italiana Veronica Caretta, la davantera argentina Adriana Soto o la polivalent María Sanjurjo, entre d’altres. A la primera volta les igualadines van sorprendre les gallegues a Riazor amb un excel·lent triomf (3-4).