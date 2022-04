L’Igualada Femení HCP no té opcions contra el Manlleu

CP MANLLEU 5

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 2

Complicat desplaçament de l’Igualada Femení Grupo Guzman a Manlleu, on les igualadines van tenir la baixa de Carolina Herrera. Les igualadines afrontaven un matx que es preveia complicat, i que es va tòrcer al segon minut de joc amb un gol de Maria Anglada. Les locals van dominar el joc durant els primers compassos, però de mica en mica les igualadines anivellarien el joc i van començar a generar perill a la porteria d’Anna Ferrer. Un xut mil·limètric d’Aida Mas des de la frontal de l’àrea, a l’equador de la primera part tornaria a situar l’equilibri en el marcador.

Una blava a la local Ona Castellví donaria l’opció a Pati Miret de fer l’1-2, però la portera local ho va evitar. Les igualadines no van poder aprofitar la superioritat numèrica posterior, i qui sí va posar la directa va ser el Manlleu. Al minut 18 Anna Casaramona, després de combinar amb la Peke, va tornar a avançar el seu equip. Gairebé de forma consecutiva, i de forma similar, una altra combinació entre ambdues jugadores acabaria amb el 3-1 materialitzat per la Peke. El 3-1 va ser un càstig massa sever per a les igualadines, però el potencial de les osonenques quedava reflectit amb una gran efectivitat de cara a gol.

A la represa, les jugadores que entrena Carles Marín van sortir a totes, sense especular, i buscant la porteria contrària. Però aquest intercanvi de cops va tornar a afavorir el Manlleu, que va ampliar l’avantatge en dues ocasions, per mediació de Castellví i novament Maria Díez “Peke”. Amb el 5-1 en el marcador l’equip igualadí ho va seguir intentant, perdonant una nova falta directa, però mantenint el pols a pista, amb una important rotació de banqueta. Precisament una de les jugadores més talentoses del planter igualadí, la juvenil Arian Martín, faria el 5-2 definitiu a dos minuts de la conclusió, resultat amb què finalitzaria el matx.

La jornada manté a les igualadines a la setena posició de la classificació de l’OK Liga Iberdrola, amb 30 punts, a dos punts del Liceo de La Corunya, sisè classificat, i superant per quatre al CHP Bigues i Riells, vuitè classificat. Les igualadines són, conjuntament amb el líder CP Vila-sana, l’únic equip de tota la lliga que ha marcat com a mínim un gol en tots els partits de lliga disputats.

Dissabte visita Les Comes el Telecable Gijón, amb el record de la golejada de la primera volta

L’Igualada Femení Grupo Guzman rebrà dissabte (17.00 hores) al pavelló Les Comes la visita del Telecable Gijón, en el que serà el darrer partit abans de l’aturada per Setmana Santa. Les igualadines jugaran contra un equip que a la primera volta les va castigar per 10-1 en un duel on les asturianes van estar molt encertades de cara a gol. Les noies que entrena Carles Marín buscaran demostrar que aquesta golejada va ser un accident, i intentaran competir i puntuar davant un dels millors equips de la categoria.