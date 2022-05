L’Igualada Femení HCP no pot fer res contra les campiones d’Europa

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 2

HC PALAU 8

Penúltim partit de la temporada a casa per a l’Igualada Femení Grupo Guzman, que va enfrontar-se amb el bicampió d’Europa, un Generali HC Palau que arribava a Les Comes ferit després d’haver perdut la final de la Copa de la Reina, i que va jugar amb una marxa més que les igualadines, especialment a la segona part del matx.

Les igualadines afrontaven el partit amb l’objectiu de plantar cara a un rival a priori superior. Mònica Ferrer sota pals per segon cop com a titular aquesta temporada començava a veure com el Palau posava setge a l’àrea igualadina des del primer minut de joc, i ben aviat Colomer faria el 0-1. Tal i com va passar a la Copa davant el Manlleu, les igualadines van refer-se ràpid, i Pati Miret, amb un excel·lent llançament creuat faria l’empat només 25 segons després.

L’equilibri en el marcador i en el joc duraria quatre minuts. Berta Busquets i Laura Puigdueta, dues de les jugadores emblemàtiques del Palau, farien sengles gols que certificaven la superioritat de l’equip visitant. Fins el descans, el joc seria una anada i tornada d’ocasions en ambdues porteries, destacant un penal que no va poder transformar Carla Claramunt. Ambdós conjunts van posar a prova l’eficàcia de Mònica Ferrer i Laura Vicente.

A la represa, però, una jugada desafortunada de les igualadines començaria el particular recital de la màxima golejadora de l’OK Liga, una Aina Florenza que faria un hattrick meteòric que trencaria definitivament el matx. En aquest període les vallesanes van ser molt superiors, i només les bones aturades de la portera igualadina van evitar més gols de les groc-i-negres.

Les igualadines van tenir bones opcions, com una directa que no va poder convertir Carolina Herrera, però les visitants van ampliar el marcador amb contundència. Pati Miret, transformant una directa amb un llançament fort i ben col·locat, va fer un insuficient segon gol per a les locals, que no es jugaven res, però que durant 30 minuts van competir de tu a tu amb un dels millors equips del món.

L’Igualada Femení Grupo Guzman va tenir en aquest matx la baixa d’Helena de Sivatte, per precaució, després de la ferida al cap que es va produir en el partit de la Copa de la Reina davant el Manlleu. També cal remarcar que van tenir minuts les jugadores juvenils Gina Balcells, Laura Crespo i Arian Martín que van tornar a demostrar la seva vàlua i progressió a OK Liga.

Per l’Igualada Femení Grupo Guzman es van alinear en aquest matx Mònica Ferrer i Cristina Riba com a porteres. I com a jugadores de pista van actuar Pati Miret, Carolina Herrera, Aida Mas, Rocío “Piojo” Ramón, Carla Claramunt, Laura Crespo, Arian Martín i Gina Balcells.

Aquest dissabte, partit a Las Rozas

Les igualadines, que segueixen setenes a la taula amb 30 punts, jugaran aquest dissabte (16.00 hores) el primer partit post-Tourmalet, a la pista d’un equip tremendament necessitat de punts com és Las Rozas. Les madrilenyes es juguen el descens a la categoria davant un equip igualadí que jugarà sense pressió. Pot ser una bona oportunitat perquè les igualadines sumin punts i recuperin sensacions, a manca de tres jornades per acabar la competició