L’Igualada Femení HCP millora la imatge però perd contra el Liceo

Dinovena jornada de l’OK Liga Iberdrola i derrota d’un Igualada Femení Grupo Guzman a la pista del Deportivo Liceo (3-1). A Galícia, en una pista de parquet, i davant un rival molt complicat, les igualadines van fer un partit notable, però no van tenir l’encert necessari per poder puntuar. La derrota per 3-1 és un càstig excessiu per a un equip igualadí que va merèixer millor sort a A Coruña.

En aquesta ocasió, les igualadines van fer un dels millors primers temps de la temporada jugant com a visitants a A Coruña, en un Pazo dos Deportes de Riazor on les igualadines van sortir a competir molt bé. Durant els primers minuts, les de Jordi Mier van controlar bé les escomeses del Deportivo Liceo, amb una Laia Navarrete que va mostrar-se molt fiable i va parapetar la seva porteria durant molts minuts. L’Igualada Femení Grupo Guzman va avançar-se en el marcador en el minut 17, en una acció a la contra de Carolina Herrera, que va sorprendre a la portera internacional italiana “Viki” Caretta.

L’Igualada Femení Grupo Guzman controlava bé la situació, i sortia amb perill a la contra, on la portera del Deportivo Liceo abortava bones jugades de les visitants. Però quan millor estaven les igualadines va arribar el gol de l’empat del Deportivo Liceo, fet per la seva jugadora més destacada, María Sanjurjo. Quedaven tres minuts pel descans, i tornava l’equilibri al marcador.

A la represa, ambdós equips van tenir opcions de fer el segon gol, però tant “Viki” Caretta com Laia Navarrete estaven a un nivell excels. En el minut 33 la jugadora local Alba Garrote no va poder convertir una falta directa, seguidament era Carolina Herrera qui no podia superar a la portera local en una nova directa, i en ple carrussel de jugades importants arribaria el segon gol del Deportivo Liceo, fet per Alba Garrote. Aquest gol va ser clau, i un cop molt dur per a les aspiracions igualadines.

A partir d’aquí l’equip que entrena Jordi Mier ho va continuar intentant, tant amb accions combinatives, com també amb xuts exteriors, però sense sort. A quatre minuts de la conclusió la jugadora xilena internacional Bea Gaete faria el tercer gol del seu equip i encarrilaria el triomf del seu equip.

Els darrers minuts depararien dues noves accions de bola aturada ben resoltes per les porteres. Ni María Sanjurjo primer (executant la falta directa amb un xut ben aturat per Laia Navarrete) ni tampoc Blanca Angrill a la darrera acció del matx (amb una directa on “Viki” Caretta va aguantar i li va negar el gol) podrien moure el definitiu 3-1.

La cinquena derrota consecutiva de les igualadines des de l’inici de la segona volta és una llosa important, però a l’equip igualadí hi ha confiança de revertir la situació. La imatge en els darrers partits és clarament ascendent, i ara arriben els partits davant els rivals directes en la lluita per eludir el descens.

Dissabte, l’Igualada Femení Grupo Guzman rebrà la visita del PHC Sant Cugat

El proper dissabte (18.00 hores) l’Igualada Femení Grupo Guzman rebrà la visita del PHC Sant Cugat en un matx fonamental per a les de Jordi Mier. Les igualadines jugaran contra un rival directe, al qual sempre han guanyat a Les Comes des del retorn a OK Liga. Serà la primera de les set finals que tindrà un equip igualadí que buscarà continuar la línia ascendent de joc i plasmar-ho amb un triomf que podria ser fonamental de cara a afrontar la resta de partits. L’equip vallesà, entrenat per Alberto Borregán, té vuit punts de marge respecte els llocs de descens, i buscarà el triomf per ratificar la seva continuïtat a la categoria. Hi sobresurt Alba Ambrós, la seva jugadora referent.