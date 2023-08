L’Igualada Femení HCP ja ha arrencat la pretemporada

El primer equip de l’Igualada Femení HCP va iniciar la setmana passada la pretemporada a Les Comes amb ganes de iniciar la OkLiga Iberdrola amb les mateixes sensacions que van deixar els darrers partits de la temporada passada. Intensitat, concentració en defensa i atac són algunes de les premisses que identifiquen el nou Igualada de Jordi Mier.

Ho farà amb una cara nova a l’equip per afrontar la nova temporada, la de Sílvia Jurado, que ja ha deixat un petit tast del què pot aportar a l’equip en una temporada que té com a clar objectiu mantenir la categoria sense patir tant com a la temporada passada.

Tot i haver-se ajornat la Lliga Catalana pel sobtat canvi de dates del calendari de l’OkLiga Iberdrola, l’equip igualadí mantindrà els partits previstos de la competició catalana com amistosos, afegint el del 1r Trofeu Festa Major d’Igualada d’Hoquei Patins Femení, que es disputarà contra el CP Voltregà el dissabte 26 d’agost a les 19:00 h.

El calendari de partits de pretemporada és aquest:

26/8 • 19:00 h • Igualada Femení Grupo Guzmán – CP Voltregà

3/9 • 20:00 h • Igualada Femení Grupo Guzmán – CP Vila-sana

5/9 • 20:00 h • Igualada Femení Grupo Guzmán – HC Alpicat

9/9 • 21:00 h • PHC Sant Cugat – Igualada Femení Grupo Guzmán

El club anima a tothom a assistir al primer partit del 1r Trofeu Festa Major d’Igualada d’Hoquei Patins Femení que enfrontarà l’equip igualadí i el CP Voltregà. Justament el mateix partit que va tancar la temporada anterior amb una èpica victòria a la pista del club osonenc.