L’Igualada Femení HCP inicia la pretemporada

Aquest dilluns es va iniciar la pretemporada l’equip OkLiga de l’Igualada Femení HCP amb les tres cares noves que s’han anunciat les darreres setmanes.

Així, Aida Mas, provinent del CP Manlleu i Helena de Sivatte, provinent del CP Cuencas Mineras, s’uneixen a Carles Marín, provinent del Cerdanyola CH, i qui serà el nou entrenador de l’equip, que tindrà com a objectiu la permanència a la OkLiga.

Les jugadores van arribar en bon punt de forma, gràcies al pla específic que la PF, Cristina Bru, va preparar i passar a les esportistes fa unes setmanes, per a treballar i mantenir el to físic idoni durant l’estiu i poder iniciar la pretemporada amb les millors condicions.

En aquesta primera sessió, hi va assistir la nutricionista del club, Laura Balaguer i també algunes jugadores de la base amb les que, al llarg de la temporada, podrien entrar en alguna convocatòria. La passada temporada, 4 jugadores de la base ja van entrar a les convocatòries i algunes d’elles, fins i tot, van tenir alguns minuts a la millor lliga del món i van marcar algun gol.

Tot i que la OkLiga no començarà fins el cap de setmana del 6 de novembre, per la celebració del Campionat d’Europa de seleccions el mes d’octubre, l’equip comença amb temps per treballar noves dinàmiques i arribar de la millor manera a l’inici de la competició. El proper 25 d’agost, a les 20:00 h, la RFEP celebrarà el sorteig del calendari de competició de la OkLiga a les caves Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia.

Abans de l’inici de la OkLiga, l’equip igualadí disputarà la II Lliga Catalana que s’iniciarà el proper cap de setmana del 26 de setembre. Les igualadines es desplaçaran a la pista del Girona CH, entrenat ara per l’Albert Bou, qui va fer possible la reacció per obtenir la permanència de l’equip igualadí a la OkLiga la passada temporada.

El primer equip es presentarà davant de l’afició el proper diumenge 5 de setembre, juntament amb la resta d’equips del club. En els propers dies s’oficialitzarà el rival i l’horari de tots els partits.