L’Igualada Femení HCP haurà de guanyar els dos últims partits per salvar-se

El partit, disputat aquest dimecres en jornada intersetmanal, va venir condicionat pel robatori de part del material esportiu que va patir l’equip asturià les hores prèvies a l’inici del partit a l’hotel de concentració. Després que es dubtés inclús sobre si s’acabaria disputant el matx, les visitants van poder presentar a pista 7 jugadores, cinc de pista i dues porteres, la major part d’elles jugadores internacionals -amb part del material prestat pel mateix Igualada Femení HCP i Igualada HC-.

Tot i no tenir gaire rotació, el Telecable es va plantejar anar a guanyar el partit de totes totes i abans del segon minut de joc la portuguesa Ana Catarina avançava les visitants en aprofitar una passada de Rebeca González. El partit era anivellat, i ben aviat les igualadines tindrien una clara opció per empatar. La capitana igualadina Pati Miret enviaria al travesser un penal. La portera internacional xilena del Telecable Fernanda Hidalgo i la igualadina Laia Navarreta oferirien durant tot el matx un autèntic recital de bones intervencions, evitant que es produissin molts més gols.

Al minut 13 de joc la veterana jugadora del Telecable Tasha Lee faria el 0-2 després de connectar un potentíssim llançament al pal llarg de la porteria de l’Igualada Femení Grupo Guzman. Amb el 0-2 les de Jordi Mier van continuar mostrant l’esperit de resistència i de lluita resilient que les està caracteritzant en aquests darrers mesos. Laia Navarrete amb un recital de bones intervencions permetia que l’equip igualadí continués viu dins el partit i el travesser evitava que arribés el primer gol de les locals. Un Igualada Femení que aprofitava la limitada rotació de banqueta visitant per anar controlant millor el joc i arribar amb més perill a la porteria de Fernanda Hidalgo. Amb 0-2 es va arribar al descans.

A la represa el Telecable va tenir opcions per fer el 0-3, però va ser l’equip de Jordi Mier qui s’acostaria en el marcador després que Aida Mas aprofités una bola morta dins l’àrea per superar a l’autèntic mur que és Fernanda Hidalgo. Amb l’1-2 i 20 minuts per jugar-se el partit va continuar avançant amb un autèntic recital d’intervencions de les porteres i també amb llançaments als pals d’ambdues porteries, especialment un d’Helena de Sivatte que hauria pogut suposar l’empat a 2. La lesió fortuita de Nuria Almedia, que va haver d’abandonar la pista, deixava al Telecable sense possibilitats de fer canvis. Les visitants tindrien un penal per ampliar distàncies, però Laia Navarrete continuaria el seu recital d’excelses intervencions. Els darrers minuts del partit van ser un setge de l’Igualada Femení, que va tancar a les asturianes en la seva àrea en els darrers compassos del partit. La sort, però, no va estar del costat de les igualadines, que veuen com hauran de guanyar els dos partits que falten si volen continuar la propera temporada a l’OK Liga Iberdrola.

Ara mateix són tretzenes a la taula, amb 19 punts, empatades amb el CP Las Rozas que les supera per millor ‘goal average’. Tot fa preveure que les de Jordi Mier hauran de guanyar els dos partits que falten si volen continuar a l’OK Liga Iberdrola.