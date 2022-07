L’Igualada Femení HCP fitxa a la jove defensa Pauli Molina

Pauli Molina Martínez, jugadora de 19 anys procedent del Club Patín Fraga, i resident a Sant Vicenç de Castellet, és la nova incorporació de l’Igualada Femení Grupo Guzman. La jugadora bagenca va contribuir durant la passada temporada al títol de lliga d’OK Liga Plata assolit pel CP Fraga, i enguany és un dels reforços del conjunt igualadí.

Molina, malgrat la seva joventut, ha tingut destacada progressió a les diferents categories de l’hoquei base català, essent sempre una jugadora important a tots els equips on ha militat. Especialment va ser destacada la seva progressió a l’etapa juvenil a Cerdanyola, on va coincidir amb el tècnic de les igualadines, Carles Marín.

El nou fitxatge igualadí sobresurt pel seu treball físic i pel desplegament a pista, condicions que la converteixen en una jugadora bàsica en el sistema defensiu. Pauli Molina ha valorat el seu fitxatge per l’equip igualadí remarcant que “tinc ganes de treballar molt i de competir amb l’Igualada Femení a OK Liga i m’agradaria poder arribar a jugar la Copa de la Reina”. Molina es defineix com una jugadora “que juga amb màxima intensitat en tot moment, tant en funcions defensives com en tasques d’atac. Prometo màxima intensitat i treball tant en els entrenaments com en els partits”.