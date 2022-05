L’Igualada Femení HCP es va acomiadar de la Copa perdent contra el campió

Set anys després tornava l’Igualada Femení Grupo Guzman a uns quarts de final de la Copa de la Reina, la gran fita del millor hoquei femení estatal, i on es trobava per començar amb l’actual campió, el Martinelia CP Manlleu. Com si d’un presagi es tractés per a les osonenques, abans de començar el matx, la jugadora igualadina del CP Manlleu Maria Díez rebia la insígnia commemorativa de la Federación Española de Patinaje en reconeixement a la seva extraordinària trajectòria. El partit era tot un repte per l’equip de Carles Marín, que buscaria sorprendre a un completíssim rival, que arribava com un dels favorits, però sense haver enlluernat a les darreres setmanes. Les igualadines, a més, comptaven amb el precedent del dia anterior, quan el Deportivo Liceo havia donat la gran campanada eliminant als penals un CP Vila-sana que exercia com a virtual amfitrió.

Durant el matx, les opcions per a les igualadines van ser limitades, ja que les osonenques van ser, des del mateix xiulet inicial, un adversari duríssim. L’Igualada Femení Grupo Guzman va sortir sense complexes, jugant de tu a tu i mostrant unes credencials d’equip valent i en creixement. El Manlleu, però, duia moltíssim perill a la porteria de Cristina Riba, i als sis minuts de joc una Nara López en estat de gràcia avançaria les osonenques en el marcador. Sense temps per pair el gol en contra, una llunyana canonada d’Aida Mas significaria el provisional empat a un per a les igualadines. I només tres minuts després, novament Nara López avançava el Manlleu. A partir d’aquí, el joc va entrar en una fase d’anades i tornades que va afavorir el joc més físic de les manlleuenques, liderades per Anna Casarramona, qui seria la jugadora més valuosa de tota la competició.

Durant molts minuts les igualadines van mantenir el 2-1 en el marcador, superant situacions d’inferioritat numèrica i fins a quatre jugades de bola aturada a favor del Manlleu -Rocío “Piojo” Ramon també va tenir una opció de falta directa per a les igualadines, sense sort-. Les porteres Cristina Riba i Mònica Ferrer (aturant dos penals) van tenir moltíssima feina, ben resolta. Però a dos minuts del descans Anna Casarramona faria el 3-1, un gol que començaria a complicar molt les coses a l’Igualada Femení Grupo Guzman.

A la represa, Carla Claramunt no va poder transformar la falta directa com a conseqüència de la desena falta del Martinelia CP Manlleu, i poc després Nara López faria el quart gol osonenc, frustrant les opcions de remuntada igualadina. El joc va continuar amb alternatives a les àrees, però amb un Igualada Femení Grupo Guzman que va jugar de forma precipitada i que no va fer perillar la victòria del Manlleu, que va tibar d’ofici i va ampliar el resultat amb un gol d’Ona Castellví. A nou minuts de la conclusió, la capitana igualadina Pati Miret faria el segon gol igualadí, en transformar, en segona instància, una falta directa que li havia fet la portera osonenca Anna Ferrer. Era el 5-2…però només dotze segons després la manlleuenca Ona Castellví faria el 6-2, un resultat que seria definitiu tot i els intents atacants de l’Igualada Femení Grupo Guzman.

Per l’Igualada Femení Grupo Guzman van jugar en aquest històric partit Cristina Riba i Mònica Ferrer a la porteria i com a jugadores de pista Pati Miret, Aida Mas, Carolina Herrera, Rocío “Piojo” Ramón, Laura Crespo, Gina Balcells, Carla Claramunt i Helena de Sivatte.

L’Igualada Femení Grupo Guzman acabaria sent la primera víctima del campió Martinelia Club Patí Manlleu, conjunt que acabaria superant en semifinals al Telecable HC Gijón (2-1) i a la gran final el Generali Hoquei Club Palau, després de guanyar a la tanda de penals un partit que va finalitzar 2-2 en el temps reglamentari i 3-3 després de la pròrroga.