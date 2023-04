L’Igualada Femení HCP encara tindrà una última bala per aconseguir la salvació

IGUALADA FEMENÍ HCP 3

BIGUES I RIELLS 3

Dramàtic final de temporada a l’OK liga Iberdrola en la lluita per un descens que enguany està caríssima. Els resultats de la penúltima jornada van deixar-ho pràcticament tot per decidir -menys el descens del HC Alpicat-. Ningú esperava que Igualada Femení i Bigues empatessin i pràcticament ningú imaginava tampoc que punxessin rivals directes com Cerdanyola CH i CP Las Rozas, fent més bo del que es podia preveure aquest empat per a igualadines i vallesanes.

Per a l’Igualada Femení Grupo Guzman el duel davant el CHP Bigues va ser dramàtic, anant sempre a remolc i tenint sempre més a prop la derrota que no pas l’empat. Les de Jordi Mier van entrar incòmodes en el partit, i les visitants van fer llançaments al ferro de la porteria d’una Laia Navarrete que va estar novament sensacional. Les igualadines haurien pogut avançar-se també, peró Helena de Sivatte no va poder transformar per mil·límetres un penal.

A l’equador del primer temps la jove però determinant jugadora del CHP Bigues Gal·la Solé avançaria al conjunt vallesà amb una espectacular canonada jugant en superioritat, per blava contra les igualadines, la posterior FD aturada per Laia Navarrete i una pèrdua de bola en zona de risc. Solé va ser una jugadora determinant i els seus llançaments letals van fer molt mal al conjunt igualadí. Amb 0-1 i el joc anestesiat i controlat per l’experimentat equip visitant s’arribaria al descans.

A la represa, novament Gal·la Solé, al minut 27, i amb una altra espectacular canonada al pal llarg de la porteria igualadina faria el 0-2. Semblava una situació crítica, límit, però una vegada més, en la pitjor situació, arribaria el millor joc de les igualadines, que sempre acaben resistint davant les adversitats.

Tot i arriscar moltíssim, i amb una Laia Navarrete espectacular, primer Aida Mas en una gran acció de golejadora dins l’àrea, i posteriorment Helena de Sivatte amb un golàs, establirien el momentani 2-2. Les igualadines havien empatat el matx en cinc minuts vibrants, però no van poder capgirar el marcador i les visitants aprofitarien la veterania de la seva capitana Marta Borràs per tornar a avançar-se poc després amb el momentani 2-3.

Aquest resultat salvava matemàticament al Bigues i deixava pràcticament sense opcions a les de Jordi Mier, que farien uns darrers minuts de joc d’atac, amb els lògics nervis, però sempre amb màxima intensitat, i posant setge a la porteria de Vilarrasa. Ja en el darrer minut de joc, i jugant sense portera, l’Igualada Femení Grupo Guzman faria el 3-3 en una acció molt murri d’Helena de Sivatte dins l’àrea. El darrer minut va deparar una nova falta directa contra les locals i una claríssima opció pel Bigues d’endur-se el matx, però Marta Borràs no podria superar a Laia Navarrete i les vallesanes tampoc aprofitarien les darreres opcions amb superioritat. Empat final en uns darrers compassos d’infart.

S’arriba a l’última jornada amb opcions de salvació

L’ Igualada Femení arribarà a la darrera jornada en 12a posició, amb 20 punts, i sense dependre de sí mateixes. Les opcions de permanència de l’Igualada Femení Grupo Guzman passen ara exclusivament per guanyar a la pista del CP Voltregà (equip que està a la zona còmoda i que no es juga res) i esperar que es doni una d’aquestes situacions: que perdi el Cerdanyola CH a la pista d’un CP Las Rozas que també lluita per la permanència, o bé que el CHP Bigues no guanyi al Deportivo Liceo.