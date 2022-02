L’Igualada Femení HCP encadena el seu tercer triomf consecutiu

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 5

CP VOLTREGÀ 4

Espectacular partit d’hoquei viscut aquest diumenge a la tarda a Les Comes amb triomf de l’Igualada Femení Grupo Guzmán davant un Club Patí Voltregà que va plantar cara a les igualadines fins el darrer segon de partit. Les locals, liderades per una Pati Miret que va estar molt inspirada de cara a gol, van sumar el tercer triomf consecutiu i es consoliden a la sisena posició de l’OK Liga amb 22 punts. Guanyen el primer partit de la segona volta i també s’asseguren el gol average particular davant un rival directe com és ara mateix l’equip osonenc.

El partit va començar de la millor manera per a les igualadines, que es van avançar per partida doble en un obrir i tancar d’ulls. Primerament Carolina Herrera obria el marcador transformant a la perfecció una falta directa comesa per la visitant Berta Tarrida i pràcticament a la jugada següent Carla Claramunt superava a la portera Uxue Otegi amb un gran llançament. El 2-0, en només dos minuts de partit, posava les coses de cara per a les locals, que es van mantenir molt fermes en defensa, tot i els atacs insistents de les visitants. Van anar passant els minuts i les porteres Cristina Riba i Uxue Otegi tindrien força feina ben resolta, fins que Pati Miret amb una acció sorprenent, per baix, superaria la portera visitant. I 40 segons després, novament una genialitat de la capitana igualadina, acabaria suposant el 4-0, resultat amb què s’arribaria al descans. L’efectivitat marcava la diferència al descans, tot i que el joc havia estat bastant més anivellat del que indicava el marcador.

A la represa, però, el partit va girar com un mitjó i el Voltregà, liderat per una de les supervivents del “dream team” osonenc campió d’Europa, com és Berta Tarrida, va fer tres gols en només sis minuts per ficar la por al cos de les locals. El matx s’anivellava i la mateixa Tarrida va tenir una directa per fer el 4-4 resolta magníficament per Cristina Riba. Només un minut després una canonada de Pati Miret sorprenia la portera visitant i tallava momentàniament l’hemorràgia de joc i remuntada visitant. A partir d’aquí el joc es va anivellar, i tots dos conjunts van tenir opcions per marcar. Rocío “Piojo” Ramon no va poder transformar una directa contra el seu exequip, i en només 30 segons el Voltregà va tenir una falta directa i un penal que Cristina Riba va aturar magistralment davant Esther Vistós. Tot seguit es va produir el debut exprés de la portera júnior Mariona Escoda amb el primer equip igualadí -per un problema tècnic de la portera Cristina Riba-. I, a 2 minuts del final, un altre penal en contra de les igualadines per uns peus dins l’àrea, acabaria transformant-lo la capitana del Voltregà Aina Arxé en el definitiu 5-4.

D’aquí fins el final, molts nervis i patiment, amb les visitants jugant en superioritat i sense portera en moltes accions, però amb un Igualada Femení Grupo Guzmán que va saber conservar un resultat que val tres punts fonamentals.

El triomf davant el CP Voltregà Stern Motor és el primer que aconsegueixen les igualadines jugant a OK Liga davant les osonenques, sis cops campiones d’Europa i autèntic club dominador d’aquest esport les darreres dècades. Ara mateix l’equip que entrena Carles Marín és sisè a la taula, amb 22 punts, i en una gran dinàmica de resultats, encadenant tres partits consecutius guanyats.

Val a dir que el partit entre igualadines i osonenques va tenir uns emotius prolegòmens. Les jugadores de l’IFHCP Grupo Guzmán van lluir una samarreta de recolzament a Ricardo Solano, tècnic de l’entitat que està lluitant contra una malaltia. També es va guardar un minut de silenci en record del senyor Pascual Muñoz, avi de la portera júnior igualadina Mariona Escoda, i pare de la Secretària de la Junta de l’IFHCP Eva Muñoz. Per a ells va dedicat aquest gran triomf.

El proper partit, a la pista d’un altre rival directe, el PHC Sant Cugat

Les igualadines treballaran durant la setmana per preparar la visita al PHC Sant Cugat de Beto Borregán, on jugaran dissabte a partir de les 8 del vespre. Les vallesanes són novenes a la taula, amb 16 punts, i són un dels rivals directes de les igualadines de cara a assegurar-se un lloc en el play-off pel títol. Les igualadines buscaran repetir el triomf assolit en el partit de la primera volta, on es van imposar per 3-2.