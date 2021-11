L’Igualada Femení HCP comença l’hoquei lliga sumant de tres en tres

IGUALADA FEMENÍ HCP 3

PHC SANT CUGAT 2

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins continua sumant punts al sarró en un excel·lent inici de l’OK Lliga. Les jugadores que entrena Carles Marín van encadenar el segon triomf consecutiu, el primer jugant com a locals, en superar al PHC Sant Cugat de Beto Borregan per un ajustat (3-2). Partit anivellat i amb alternatives, però on les locals van ser superiors i van tenir més encert en les jugades decisives.

El primer partit de lliga a Les Comes va començar de forma espectacular. En el primer minut de joc, la capitana igualadina Pati Miret obria el marcador amb un llançament sorpresiu al segon pal de la porteria visitant. Però l’alegria duraria ben poc al conjunt local, ja que la visitant Laura Porta faria l’empat a un, pràcticament a la jugada següent.

Després d’uns moments de domini local, d’una targeta blava a la portera visitant i d’una falta directa i d’una superioritat no aprofitada per l’equip igualadí, el joc es va anivellar, fins que ben avançat el primer temps la mateixa Pati Miret pisparia una bola en zona de mitjos i es dirigiria cap a la porteria visitant, on faria amb gran habilitat el 2-1. A partir d’aquest moment, i fins el descans, rotacions en ambdós conjunts, i joc molt ben controlat per l’Igualada Femení HCP, que hauria pogut ampliar l’avantatge.

A la represa, el joc va continuar sent força anivellat, amb bones intervencions d’ambdues porteres (Cristina Riba per l’Igualada Femení i Cristina Elie pel Sant Cugat) i amb opcions clares desaprofitades per les igualadines. Quan només quedaven 10 minuts per a la conclusió del matx, i en una jugada embolicada, la vallesana Dana Anton sorprenia la defensa i portera igualadines per fer el momentani 2-2 de rebot. En aquest moment el tècnic igualadí Carles Marín va demanar temps mort i pràcticament a la jugada posterior la visitant Txell Gimeno cometia la desena falta del Sant Cugat. La posterior falta directa va llençar-la Carolina Herrera, precisament ex-jugadora del Sant Cugat, que va estavellar la bola en el cos de Cristina Elie, però el posterior refús el va controlar ella mateixa, va alçar la bola i va picar col·locant la bola al pal contrari de la portera. Aquesta acció va suposar el definitiu 3-2, que depararia uns darrers nou minuts molt emocionants, i on les defenses i les porteres d’ambdós conjunts van ser protagonistes.

El triomf davant el Sant Cugat situa a l’Igualada Femení com un dels quatre equips que han guanyant els dos partits d’OK Liga disputats fins ara. Per coeficient de gols, les igualadines són quartes empatades amb el Telecable Gijón, el Martinelia Club Patí Manlleu i el Club Patí Vila-sana.

Abril Marimon, tercera jugadora juvenil que s’estrena a OK Liga enguany

Cal remarcar que en aquest matx va debutar amb el primer equip igualadí Abril Marimon, tercera jugadora juvenil que ha debutat enguany a OK Liga. Marimon va disposar de minuts a la segona meitat del matx, conjuntament amb la també juvenil Gina Balcells, que ha participat en els dos partits disputats fins ara pel primer equip igualadí.

Per altra banda, cal remarcar que els sis gols aconseguits per les igualadines a la competició fins ara han estat assolits per dues jugadores: la capitana Pati Miret i la davantera hispano-argentina Carolina Herrera de forma repartida (tres cadascuna). Precisament Carolina Herrera ha estat decisiva amb el seu encert golejador per derrotar dos dels seus exequips: Voltregà i Sant Cugat. Ambdues jugadores es troben en el selecte grup de millors golejadores de la competició.

El proper desplaçament, a la pista del Girona CH

Durant aquesta setmana l’equip igualadí treballarà per preparar el desplaçament a la pista del Girona, en un matx que es disputarà el proper dissabte (20.30 hores). Les gironines, entrenades per Albert Bou -l’entrenador amb qui l’Igualada Femení HCP va certificar la permanència a OK Liga la passada temporada- han començat amb mal peu a la competició, perdent els dos primers partits. Però, de ben segur, i veient el gran nivell de tots els equips de la millor lliga d’hoquei patins femení del món, serà un rival complicat per al conjunt igualadí.