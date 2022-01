L’Igualada crea les ocasions, però el Martorell s’emporta els punts

CF MARTORELL 1

CF IGUALADA 0

Els blaus tornaven a la competició després de 30 dies de l’empat a Lleida. Calia demostrar tot el treball realitzat durant l’aturada. S’enfrontaven a un conjunt que es trobava a la cinquena posició i que destaca pel seu gran desplegament físic i per ser sòlid en defensa.

L’equip igualadí va sortir amb la mentalitat molt clara. Primers minuts molt intensos, per atacar amb pilota. Així va ser com al minut 2, Franco rematava de cap, per sobre el travesser. Pocs minuts després, el mateix Franco estavellava la pilota al pal. Calia estar més contundent a l’àrea rival. I al minut 27, també Franco, obligava al porter local a lluir-se.

El conjunt blau portava el pes del duel, però no estava fi en els últims metres. En canvi, l’equip local, que no havia generat cap ocasió clara es va trobar amb un xut espectacular, des del mig del camp que va acabar en gol. S’arribava al descans amb una increïble derrota parcial.

A la segona meitat, l’equip va sortir a per totes, però no era el dia. Després de d’una altra pilota al pal, el CF Igualada va rematar a porteria i un jugador local va evitar el gol amb la mà. L’àrbitre va xiular penal i expulsió. Però, Franco el va enviar fora. Tot sortia al revés. Els blaus ho van intentar fins al darrer instant, però no es va poder sumar cap punt.

Els blaus jugaran aquest mateix dijous, a les 20:30, el partit endarrerit davant el Gavà i el pròxim diumenge, a les 12h, davant la Rapitenca. Dos duels a casa contra rivals de la zona alta de la classificació.