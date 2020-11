L’Igualada Club Gimnàstic Aula, al Campionat d’Espanya

A partir del 15 i fins el 22 de novembre es durà a terme al Centre d’alt rendiment de la Colonial Sport de València el Campionat d’Espanya Base i Absolut de gimnàstica rítmica que s’hagués hagut de celebrar la primavera passada. Gràcies al recolzament i patrocini de Mestrans, Turbo Diesel Injecció i Axam, cinc gimnastes de l’Igualada Clgu Gimnàstic Aula podran viatjar i gaudir del campionat, fet que sens dubte ajuda a què els esportistes puguin seguir lluitant i defensant els seus somnis.

Després de diversos canvis de dates en les competicions, possibles seus d’organització i entrebancs varis a causa de la Covid19, la RFEG ha aconseguit organitzar el desitjat i esperat campionat.

Per part del club igualadí, i representant a Catalunya hi seran Marc Salvador, el diumenge 15 amb tres exercicis de maces, corda i cinta, en la categoria infantil absolut masculí. Dimarts dia 17 és el torn per a la categoria cadet on hi serà la Violeta Aguilera, hores d’ara com a suplent de Catalunya. I dijous dia 19 trapitjaran el tapís les tres infantils base Martina Espinalt, Gina Castelltort i Laia Sànchez, totes tres amb l’aparell de pilota, les quals havien assolit la classificació el passat mes de febrer. Les seves entrenadores Laura Martínez i Maite Sànchez, han estat ultimant detalls perquè a pesar de la situació puguin demostrar tot el treballat i esforç dedicat.

De ben segur aquests cinc gimnastes de l’Igualada Club Gimnàstic Aula, donaran el màxim per defensar els colors verd i negre del club, Igualada i Catalunya.

D’altra banda, la federació catalana de gimnàstica, nomenava el passat dimarts, Delegada de Catalunya al Campionat d’Espanya a Maite Sànchez entrenadora del club igualadí, que cuidarà i vetllarà pels interessos de la delegació catalana.