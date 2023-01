L’IFHCP planta cara al Fraga però acaba cedint

CP FRAGA 5

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 3

L’Igualada Femení Grupo Guzman va repetir la bona intensitat competitiva de les darreres jornades, però no li va ser suficient per poder puntuar a la pista de l’Esneca Club Patí Fraga, on va acabar cedint per 5-3. Les igualadines van fer un inici de partit molt bo, amb una entrada en el joc excel·lent. L’equip de Carles Marín es va avançar en el marcador amb un magistral llançament de penal de Pati Miret al minut 6. Només dos minuts després, i en una acció de murri dins l’àrea la veterana i sempre determinant Adriana Gutiérrez començava el seu particular recital fent l’empat a un.

Aquest gol va ser una gerra d’aigua freda per a les visitants, que tot i així tenien el joc molt equilibrat. Però a dotze minuts per arribar al descans, una blava a Blanca Angrill acabaria amb el 2-1, novament fet per Adriana Gutiérrez. Poc després una altra falta directa per una blava a Aida Mas era desaprofitada per les de la Franja, que controlarien les escomeses d’un equip igualadí que arribava amb perill a la porteria d’una Anna Ferrer que va tenir molta feina. Amb 2-1 i molt equilibri a pista es va arribar al descans.

Als tres minuts de la represa, Aina Arxé va fer el tercer gol d’un CP Fraga que va començar molt fort la represa. L’equip igualadí, amb tot, va continuar persistint. A 18 minuts del final del partit, una blava a la local Vinyet Flix acabaria amb una directa aturada per la portera local, però Carolina Herrera aprofitaria la superioritat numèrica per fer el 3-2. Però pràcticament sense temps per pensar en l’empat, novament Adriana Gutiérrez tornaria a marcar un 4-2 que va ser un cop molt dur per a les igualadines.

El joc es va endurir i la local Teresa Payà veuria una nova blava. Les igualadines no van poder aprofitar la directa ni tampoc la superioritat. De fet, la situació acabaria amb una blava a Carolina Herrera i un altre gol de falta directa d’Adriana Gutiérrez. El 5-2 era una llosa molt gran per a les igualadines, que ho van intentar fins el final. Únicament Blanca Angrill, amb un xut ben col•locat, va poder fer el definitiu 5-3.

Derrota igualadina, a Fraga amb sensacions contrastades. L’equip va jugar amb intensitat, va mostrar lluita i competitivitat, però a la vegada es van tornar a donar desconnexions i errades puntuals que van penalitzar massa. La jornada deixa a les igualadines dotzenes, amb 12 punts, i a quatre del Cerdanyola CH, l’equip que marca ara mateix la zona de permanència.

Dissabte, un partit molt important davant l’HC Alpicat, a Les Comes

Toca mirar endavant i pensar en el proper partit, la visita a Les Comes (dissabte 18.00 hores) d’un HC Alpicat que és el cuer de l’OK Liga Iberdrola. Les del Segrià són un equip jove i que competeix tots els partits. Amb un punt en 15 jornades, les urgències classificatòries de l’HC Alpicat són majúscules. A priori, l’equip igualadí hauria de ser favorit per sumar els tres punts, però no val a badar, ja que no hi ha rival petit a la millor lliga del món.