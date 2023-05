Lídia Vilaseca substituirà Ramon Felip al capdavant de l’associació Polígons del Plans

En una assemblea general de socis celebrada el passat 28 de març, l’associació Polígons dels Plans va aprovar el canvi de presidència després que Ramon Felip, qui havia estat al capdavant de l’entitat des de la seva creació el 2013, decidís cedir el lloc. La decisió va ser acompanyada de l’acord de nomenar Felip com a president honorífic de l’Associació en reconeixement de la seva dedicació i contribució al llarg dels anys.

La reestructuració de càrrecs va donar lloc a la formació d’una nova junta directiva, la qual està integrada pels següents membres: Lidia Vilaseca com a presidenta; Jaume Guilella com a vicepresident; Raül Martínez com a secretari i Rosalia Marcet com a tresorera. Aquesta nova configuració de la Junta té com a objectiu donar un impuls renovat a l’associació Polígons dels Plans i encarar els reptes i oportunitats que es presentin en el futur.

Amb la nova Junta directiva, l’associació Polígons dels Plans encara un repte important: esdevenir una plataforma activa i influent en el desenvolupament dels polígons industrials de la zona, generant oportunitats de negoci i afavorint el progrés econòmic local.

L’entitat té com a principal objectiu representar i defensar els interessos dels socis, així com promoure la competitivitat i el creixement del sector empresarial local.