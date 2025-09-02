Un article de
Araceli Cárdenas Pedrosa

Terapeuta i coach

2 de setembre de 2025

Lideratge. Ser “el dolent de la pel·lícula”

«Liderar no és agradar a tothom, sinó mantenir-se fidel al propòsit, fins i tot enmig de la incomprensió»

Assumir el paper de lideratge pot resultar complex, no sols perquè implica un nivell major d’exposició, exigència i responsabilitat, sinó perquè ens col·loca al centre de la crítica, d’aquells que esperaven ocupar el mateix lloc i no van ser triats, o els que, sentint veritable il·lusió per crear el seu propi projecte, no van poder vèncer la por de fer-lo realitat.

Sigui com sigui, convertir-nos en líders suposa, en molts casos, “ser el dolent de la pel·lícula” i la “diana” a la qual molts se senten en el dret a dirigir les seves “fletxes”.

Encara sense ser conscients, això afegeix al lideratge un esforç afegit que es reflecteix en la pràctica diària a través d’estrès, reaccions impulsives, necessitat d’agradar als altres o cerca constant de reconeixement.

Comportaments que poden generar tensions i ens allunyen del focus principal: les metes que ens condueixen al creixement.

I no es tracta d’una falta de competència en el lideratge, sinó d’un desconeixement de les nostres pròpies creences i automatismes, fins i tot de no saber acceptar la naturalesa mateixa del lideratge: guiar amb seguretat, marcar el rumb i sostenir el compromís amb els objectius, encara que a vegades impliqui generar incomoditat.

Aquí és on pren rellevància el propi autoconeixement, que es converteix en una eina clau per liderar de manera conscient i efectiva, ajudant-nos a connectar amb qui som, quins són els nostres valors fonamentals, què ens mou i quin impacte volem generar.

Un lideratge conscient que es gesta sobre un bon nivell d’autoconeixement…

  • Accepta que no es pot agradar a tothom, i que no va de crear simpaties, sinó de coherència, visió i compromís amb el propòsit i els objectius.
  • Gestiona les crítiques positivament: Escolta de manera activa, filtra la informació amb intel·ligència i utilitza-la de manera constructiva per millorar.
  • Conrea una xarxa de confiança: Cap figura de lideratge hauria de caminar en solitud. Comptar amb persones que aportin perspectiva, honestedat i suport és fonamental per mantenir l’equilibri.
  • Reforça la seva autoestima: Recordant els assoliments, el recorregut i la seva capacitat d’aportar valor, essencial per sostenir-se amb seguretat en moments de pressió.
  • Entén que liderar és transformar: I tota transformació, per definició, genera resistència. La clau està a no agafar-la com una cosa personal, sinó com a part natural del procés d’evolució.

Liderar és saber gestionar el conflicte amb sensibilitat, respecte i intel·ligència. És generar consens, impacte positiu i resultats sostenibles, encara que, a vegades, sigui necessari assumir el cost d’algunes incomprensions en benefici de la transformació i el creixement.

I si alguna vegada sents que estàs interpretant el paper de “el dolent de la pel·lícula”, potser és el senyal que estàs liderant de veritat!

