L’ICS impulsa la primera Escola de Salut a diversos municipis de l’Anoia

L’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central impulsa, a partir d’aquest mes de setembre, la primera Escola de salut de Santa Margarida de Montbui. Té l’objectiu de millorar la salut i el benestar de la ciutadania i d’acostar l’atenció primària a la comunitat. Les sessions es faran els dimarts, a partir del 12 de setembre i fins al 14 de novembre, de 10 a 11.30 h, al Centre Cívic i Cultural La Vinícola. És una activitat gratuïta i oberta a tothom.



L’Escola de salut s’iniciarà el 12 de setembre amb una sessió per desnormalitzar el dolor, el 19 de setembre s’explicarà la tasca del treballador social al CAP, el 26 de setembre es donaran consells d’alimentació per a avis en forma, el 3 d’octubre s’explicaran activitats preventives per a la salut de les dones, el 10 d’octubre es farà una xerrada sobre envelliment saludable, el 17 d’octubre es tractarà la salut bucodental, el 24 d’octubre es farà una sessió per conèixer el CAP, el 31 d’octubre es donaran consells per mantenir la ment en forma, el 7 de novembre es parlarà de la salut i els remeis d’hivern, i el 14 de novembre es farà una sessió per tenir cura de la pell, també a l’hivern.

Tertúlies de salut a la Torre de Claramunt

A la Torre de Claramunt, aquest mes es reprenen les Tertúlies de salut organitzades per l’Equip d’Atenció Primària Capellades. Les sessions tenen lloc un dimecres al mes a la Biblioteca de La Torre (Centre Social), a les 17 h: el 13 de setembre, la infermera Francina Travesset i la fisioterapeuta Geòrgia Domènech parlaran sobre l’ictus; el 4 d’octubre, la dietista-nutricionista Laura Balaguer explicarà com fer una cuina d’aprofitament; el 8 de novembre, Geòrgia Domènech i la referent de benestar emocional Anna Trapé oferiran una sessió sobre el dolor crònic, i el 13 de desembre, Geòrgia Domènech i Anna Trapé explicaran com afrontar una pèrdua. No cal inscripció prèvia per assistir a les tertúlies.

Grup per a famílies a Piera

A Piera, l’Equip d’Atenció Primària ha muntat el Grup d’Habilitats Parentals, que començarà el 2 d’octubre. El programa ‘La família, la millor escola’ té l’objectiu de millorar les competències de criança i les habilitats de les famílies participants, així com d’aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva. És una activitat per a famílies amb infants d’entre 2 i 5 anys, a càrrec de la referent de benestar emocional comunitari del CAP Piera, Teresa Bujons, i la infermera de pediatria, Nora León. El Grup es reunirà els dilluns, del 2 d’octubre a l’11 de desembre, de 17.30 a 19 h al CAP Piera.