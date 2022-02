L’ICS Catalunya Central treballa per desenvolupar noves eines útils per a l’atenció primària

La Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS ha participat durant el 2021 en un total de 46 treballs d’investigació. El responsable de la Unitat, el doctor Josep Vidal Alaball, explica que “el nostre objectiu com a Unitat de Recerca i Innovació és impulsar estudis que ens permetin incorporar noves eines a la consulta d’atenció primària que ajudin els equips de professionals en el seu dia a dia”. En aquest sentit, destaca la recerca en l’aplicació de tècniques de realitat virtual i d’intel·ligència artificial per al diagnòstic com en el cas, per exemple, de la retinopatia diabètica i la detecció de lesions a la pell.

La pandèmia, de manera excepcional durant el 2021, ha centrat molts dels esforços de la Unitat de Recerca i gairebé la meitat de les investigacions (22 treballs) s’han orientat a analitzar les conseqüències de la COVID-19 en la salut de la població. L’aportació més rellevant de l’atenció primària en els estudis d’investigació a l’entorn de la COVID-19 és el coneixement dels pacients perquè disposa d’informació dels pacients al llarg de tota la seva vida i això permet analitzar-ne l’estat de salut abans de la pandèmia i la seva evolució. “El nostre gran valor és que veiem els pacients durant molts anys i en recerca és fonamental poder analitzar evolucions i conseqüències a llarg termini”, diu Vidal.

La Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS Catalunya Central participa des de l’inici de la pandèmia amb l’Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona i la Fundació Daniel Bravo Andreu (FDBA) en la cohort CoviCatcentral, aportant dades de gairebé tres centenars de treballadors i treballadores de la institució per analitzar-ne els anticossos de la vacunació contra la COVID-19. En l’àmbit d’estudi de la COVID persistent, també participa en una recerca que compta amb 300 pacients d’arreu de Catalunya i que també implica investigadores i investigadors de l’Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), d’ISGlobal i del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

En aquests moments, hi ha tretze professionals d’atenció primària fent el doctorat en aquesta Unitat i des del 2017, existeix un grup de recerca, PROSAARU, centrat en l’estudi de les particularitats del món rural i la salut. Vidal també destaca que durant el 2021 es van publicar setze articles de recerca en revistes de referència del sector sanitari, el doble que l’any anterior.