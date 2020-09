L’ICS a la Catalunya Central incorpora 42 cotxes 100% sostenibles

L’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central completa la dotació de la nova flota de vehicles 100% sostenibles, aquest mes de setembre. Es tracta de cotxes híbrids, elèctrics i de gas que es distribueixen a les comarques del Bages (18), l’Anoia (11), Osona (8), el Berguedà (4) i el Moianès (1). Els vehicles estan destinats als equips assistencials que fan urgències d’atenció primària, atenció domiciliària, transport o manteniment. Entre els vehicles de la Catalunya Central es compta amb diferents unitats tot terreny per adaptar-se al màxim possible a les característiques del territori i a les necessitats dels equips.

Estalvi energètic i seguiment

La nova flota de vehicles 100% sostenibles permetrà un estalvi de 12.000 tones anuals de CO₂ a l’atmosfera, un volum que equival a les emissions anuals d’un miler de llars. L’aposta pel respecte al medi ambient també té impacte com a mesura de salut, ja que l’evidència científica considera la contaminació atmosfèrica urbana com un dels factors més perjudicials per a la salut de la població.

A més, tots els vehicles tenen un localitzador GPS per fer-ne un seguiment de forma continuada. D’aquesta manera, es monitora l’estat del vehicle com, per exemple, les distàncies recorregudes, la càrrega de les bateries, la disponibilitat de combustible o la detecció automàtica d’avaries. Els professionals que utilitzin aquests vehicles rebran formació específica segons el tipus de vehicle i, també, tècniques de conducció energèticament eficient.